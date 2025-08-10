В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 10 серпня

На заході країни пройдуть дощі

У неділю, 10 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у західних областях вдень короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; на Закарпатті та у південній частині країни вночі 16-21°, вдень 28-33°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Вдень без опадів Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°.

Цього тижня, з 4 по 10 серпня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, 6 серпня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва: починає працювати виставка «Іван Марчук. Пробудження».

9 серпня Музей гетьманства запрошує на пішохідну екскурсію «Стежками козацького Подолу». Театр на Подолі запрошує на виставу «Золоті дівчата».Театр на Михайлівській пропонує відвідати виставу «Кефір, зефір і кашемір».

Для любителів музики цього тижня підготували свої концерти Max Barskih, Руслана, також відбудеться музичний вечір просто неба від «Люкс ФМ» із Олею Поляковою.