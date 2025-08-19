Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату
21 серпня західну частину України накриють дощі
фото: glavcom.ua

22-23 серпня атмосферний дощовий фронт пройде практично всією територією України

У середу, 20 серпня, в Україні збережеться тепла та ясна погода без опадів, а вже з четверга очікуються дощі. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«Температура повітря 20 серпня також істотно не зміниться, протягом дня в більшості областей України очікується +23°, +28°, на півдні та південному сході +25°, +30°. У Києві у середу – те саме, сухо та +24°», – йдеться у прогнозі.

На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату фото 1

Однак, за словами Діденко, 21 серпня дощі накриють західну частину України, впродовж 22-23 серпня атмосферний дощовий фронт пройде практично всією територією (окрім південної частини), ймовірні грози.

«А ось на День Незалежності атмосфера над нами вирівняється, знайде потрібну гармонію і подарує чудову погоду. 24 серпня в Україні повсюди буде сонячно, вдень +19°, +24°, на півдні та сході +24°, +29°, хіба що свіженько на заході: 16-20° тепла», – додала синоптикиня.

Як повідомлялося, 19 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, день пройде без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Детальніше про прогноз погоди на тиждень 18-24 серпня 2025 року читайте у матеріалі «Главкома».

Читайте також:

Теги: синоптик Наталка Діденко дощ прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них
У Києві та області очікується гроза: оголошено підвищений рівень небезпеки
5 серпня, 15:26
I рівень небезпечності оголошено у кількох областях
У низці областей оголошено штормове попередження
6 серпня, 11:37
За словами Діденко, літо ще міцно тримає і триматиме свої позиції
Синоптикиня Діденко розповіла, коли очікувати похолодання в Україні
12 серпня, 05:23

Суспільство

Уряд планує запустити сервіс «е-ТЦК»
Уряд планує запустити сервіс «е-ТЦК»
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату
Поліг на Донеччині під час виконання бойового завдання. Згадаймо Назарія Лепака
Поліг на Донеччині під час виконання бойового завдання. Згадаймо Назарія Лепака
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 19 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 19 серпня: традиції та молитви
За тиждень ДТЕК повернув світло 122 тис. родин після ворожих обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло 122 тис. родин після ворожих обстрілів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
2371
Американський генерал радить державам НАТО вчитися в України
2128
Кіріл здає всіх. Сітку Медведчука викрили повністю
2028
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
1650
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua