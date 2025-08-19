На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату

22-23 серпня атмосферний дощовий фронт пройде практично всією територією України

У середу, 20 серпня, в Україні збережеться тепла та ясна погода без опадів, а вже з четверга очікуються дощі. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«Температура повітря 20 серпня також істотно не зміниться, протягом дня в більшості областей України очікується +23°, +28°, на півдні та південному сході +25°, +30°. У Києві у середу – те саме, сухо та +24°», – йдеться у прогнозі.

Однак, за словами Діденко, 21 серпня дощі накриють західну частину України, впродовж 22-23 серпня атмосферний дощовий фронт пройде практично всією територією (окрім південної частини), ймовірні грози.

«А ось на День Незалежності атмосфера над нами вирівняється, знайде потрібну гармонію і подарує чудову погоду. 24 серпня в Україні повсюди буде сонячно, вдень +19°, +24°, на півдні та сході +24°, +29°, хіба що свіженько на заході: 16-20° тепла», – додала синоптикиня.

Як повідомлялося, 19 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, день пройде без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

