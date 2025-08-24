Головна Країна Події в Україні
В Україні дощитиме: погода на 24 серпня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні дощитиме: погода на 24 серпня
Прогноз погоди на 24 серпня
На сході країни сьогодні без опадів

У неділю, 24 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків,вдень в Україні, крім сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, на півдні та південному сході країни до 17°; вдень 21-26°, у західних та північних областях 15-20°.

В Україні дощитиме: погода на 24 серпня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 15-20°; у Києві вночі 11-13°, вдень 18-20°.

Святковий день у Києві 24 серпня буде наповнений різноманітними подіями – від ранкового забігу у вишиванках до концертів та екскурсій. «Главком» підготував перелік найцікавіших заходів, які допоможуть відзначити День Незалежності України, вшанувати її історію та культуру.

Теги: погода прогноз погоди дощ

