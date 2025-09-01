В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 вересня

У Києві мінлива хмарність, без опадів

Сьогодні, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У південній частині, вдень і в центральних, східних та Сумській областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Температура вночі 13-18°, на півдні до 21°, вдень 26-31°, у східних областях 30-34°, місцями сильна спека 35-37°.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, на Полтавщині буревій спричинив перебої зі світлом у десятках населених пунктах, а також пошкодив будинки та повалив дерева. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

За інформацією АТ «Полтаваобленерго», негода спричинила перебої з електроенергією у 26 населених пунктах. Без світла залишилися 938 юридичних та 9211 побутових абонентів у Лохвицькій, Пирятинській, Лубенській, Миргородській, Полтавській, Чорнухинській, Чутівській громадах. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.