В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
У Києві без опадів
У західних областях України вночі обіцяють значні дощі

Сьогодні, 12 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях значні дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних областях вночі значні дощі, вдень помірні, на Рівненщині та Хмельниччині місцями значні дощі, на решті території без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 9-14°, на Одещині до 17°, вдень 18-23°, у південній частині до 26°. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У п'ятницю, 12 вересня, у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 9-14°, вдень 18-23°, у столиці вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, у Тернополі 3 вересня зафіксували температурний рекорд. Це найтепліший день за 41 рік. До цього найвищий показник спостерігали у 1984 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

«Третього вересня був перекритий історичний температурний максимум. Він становив 29,9 градуса тепла. Попереднє рекордне значення спостерігалося у 1984 році й становило 28,6 градуса тепла», – розповів синоптик Тернопільського гідрометеоцентру Володимир Царик.

Через теплу погоду у селі Жовнівка Бережанської громади повторно зацвіли яблуні. 

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
