Синоптики попереджають про негоду у низці областей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Синоптики попереджають про негоду у низці областей
Синоптики зробили попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
фото: glavcom.ua

Рятувальники закликають бути обережними

11-12 вересня у західних областях очікуються сильний вітер та значні дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

«11 вересня у західних областях, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с; вдень 11 вересня на Закарпатті та Прикарпатті, вночі 12 вересня у західних областях значні дощі. I рівень небезпеченості, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про негоду у низці областей фото 1

Дощитиме на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Буковині, Хмельниччині, Волині та Рівненщині.

Рятувальники закликають бути обережними.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях короткочасний дощ. Як відомо, у південній частині України варто очікувати короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. 

Як повідомлялося, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.

До слова, протягом цього тижня в Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями, місцями – короткочасні дощі. Температура повітря буде комфортною: уночі близько +14°C, удень підійматиметься до +25°C і вище.

