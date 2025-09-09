Головна Країна Культура
Документальний фільм Антона Птушкіна «Антарктида» побив рекорд прокату

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Стрічка «Антарктида» вийшла у прокат 4 вересня
фото: B&H Film Distribution

Попередній рекорд першого тижня прокату серед документальних стрічок також належав фільму Птушкіна «Ми, наші улюбленці та війна»

4 вересня вийшов у прокат документальний фільм Антона Птушкіна «Антарктида». В перший вікенд у двох найбільших мережах кінотеатрів – Multiplex і «Планета кіно» бокс-офіс стрічки склав майже 7,2 млн грн. Про це повідомляє Forbes Ukraine, передає «Главком».

Зазначається що глядачі мережі кінотеатрів Multiplex із 4 по 7 вересня придбали понад 25 тис. квитків на фільм «Антарктида» загальною вартістю 4,87 млн. Ще 11 тис. глядачів подивилися стрічку в кінотеатрах «Планета кіно». Збір склав 2,3 млн грн. 

Цікаво, що попередній рекорд першого тижня прокату серед документальних стрічок також належав фільму Птушкіна. Стрічка «Ми, наші улюбленці та війна» у квітні 2024-го зібрала 2,3 млн грн за перший вікенд, випередивши фільм «Яремчук: Незрівнянний світ краси» з 1,9 млн грн бокс-офісу, документальне кіно про ІТ «Перший код» із 975 000 грн та «20 днів у Маріуполі» з 531 000 грн каси за перші чотири дні.

Стрічка «Антарктида» – це вже другий повнометражний документальний фільм блогера Антона Птушкіна. Цьогоріч у березні автор вирушив до Антарктики, аби зняти роботу та побут українських полярників на станції «Академік Вернадський». З 30-ю Українською антарктичною експедицією Птушкін прибув до Антарктиди на українському судні-криголамі «Ноосфера». Блогер зафільмував шлях до Антарктиди, а також тиждень прожив на станції «Академік Вернадський», знімаючи побут полярників та їхню працю. Додому автор стрічки повернувся з 29-ю антарктичною експедицією, яка до цього рік провела на станції. Відомо, що робота над фільмом тривала пів року. Стрічка вийшла у прокат 4 вересня.

Раніше «Главком» повідомляв, що Антарктида переживає туристичний бум. Найхолодніший і найвіддаленіший континент у світі, наразі приваблює більше туристів, ніж будь-коли раніше. За інформацією ресурсу NDTV, взимку Антарктида покрита найбільшим у світі крижаним щитом, що охоплює близько 19 млн кв. км. Попри суворі умови, вона стала одним із найбільш популярних місць для подорожей у світі.

Міжнародна асоціація туроператорів Антарктиди (IAATO) відстежує кількість мандрівників, які відвідують Антарктиду з початку 1990-х років. За їхніми даними, сплеск поїздок до цього континенту почався задовго до туристичного буму, що виник після пандемії Covid. Взимку 2017 року Антарктиду відвідали трохи менш як 44 тис. туристів. 2024 року це число перевищило 122 тис. відвідувачів.

Теги: Антарктида рекорд робота фільм блогер

