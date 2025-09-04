Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 4 вересня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 4 вересня
Прогноз погоди на 4 вересня
фото: glavcom.ua

Лише на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ та гроза

У четвер, 4 вересня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів, лише на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 23-28°, на заході та півдні країни місцями 30-32°; у північно-східній частині вночі 8-13°, вдень 21-26°.

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 4 вересня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 23-28°; у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Сьогодні, 4 вересня, у світі відзначають Всесвітній день тхеквондо та Всесвітній день сексуального здоров'я. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять священномученика Вавили, єпископа Антіохії, та пророка Мойсея.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 4 вересня 2025 року.

Читайте також:

Теги: погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом тижня переважатиме сонячна погода без істотних опадів
Прогноз погоди на тиждень 1-7 вересня 2025 року
1 вересня, 11:16
Протягом тижня переважатиме хмарна погода з проясненнями
Прогноз погоди на тиждень 25-31 серпня 2025 року
25 серпня, 11:58
Температура повітря у високогір'ї різко знизилася до +2°С
В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)
24 серпня, 11:47
У Полтавській області сталося аварійне відключення світла у 26 населених пунктах
На Полтавщині буревій залишив без світла тисячі мешканців
22 серпня, 22:22
Синоптики прогнозують у столиці хмарність з проясненнями
На Київщину суне гроза: синоптики попередили про небезпеку
21 серпня, 17:05
В Україні очікується спекотна погода, проте більшу частину дня небо вкриватимуть хмари з проясненнями
Прогноз погоди на тиждень 18-24 серпня 2025 року
18 серпня, 09:27
Деякі райони сусідніх Індії та Непалу також постраждали від негоди
«Скрізь руїни». У Пакистані повені забрали життя понад 300 людей
17 серпня, 10:54
В Україні велике зростання ціни на мед
В Україні стрімко дорожчає мед: які причини збільшення ціни
14 серпня, 12:02
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні без опадів: погода на 13 серпня
13 серпня, 06:01

Події в Україні

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 4 вересня
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 4 вересня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
Заява Росії про гарантії безпеки, вибухи в Одесі: головне за ніч
Заява Росії про гарантії безпеки, вибухи в Одесі: головне за ніч
Як Росія намагається дезінформувати щодо ситуації в Куп'янську: аналіз DeepState
Як Росія намагається дезінформувати щодо ситуації в Куп'янську: аналіз DeepState
Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
36K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
15K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
4950
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3437
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua