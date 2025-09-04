В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 4 вересня

Лише на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ та гроза

У четвер, 4 вересня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів, лише на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 23-28°, на заході та півдні країни місцями 30-32°; у північно-східній частині вночі 8-13°, вдень 21-26°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 23-28°; у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Сьогодні, 4 вересня, у світі відзначають Всесвітній день тхеквондо та Всесвітній день сексуального здоров'я. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять священномученика Вавили, єпископа Антіохії, та пророка Мойсея.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 4 вересня 2025 року.