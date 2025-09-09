Прогноз погоди на тиждень 8-14 вересня 2025 року

Погода в Україні цього тижня буде теплою, однак з періодичними дощами

Протягом тижня в Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями, місцями – короткочасні дощі. Температура повітря буде комфортною: уночі близько +14°C, удень підійматиметься до +25°C і вище. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

8 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі становитиме від +13° до +14°, вдень — від +22° до +24°. Погода буде мінливою, з проясненнями.

на півдні: Нічні температури будуть від +16° до +18°, денні — від +26° до +29°. Прогнозується ясна та малохмарна погода.

на заході: Вночі стовпчики термометрів покажуть від +14° до +16°, вдень — від +22° до +26°. Очікується хмарна погода, місцями з невеликим дощем.

на сході: Температура повітря вночі буде від +15° до +17°, вдень — від +25° до +27°. Погода хмарна, з проясненнями.

у центрі: Нічні температури від +14° до +16°, денні — від +25° до +27°. Прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями можливі опади.

у Києві : У столиці температура вночі становитиме +14°, вдень — +22...+24°. Очікується хмарна погода з проясненнями, дощі.

9 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура повітря коливається від +10° до +16° вночі та від +23° до +25° вдень. Місцями можливі опади у вигляді дощу.

на півдні: Нічна температура становить від +16° до +20°, а денна – від +26° до +28°. Опадів не очікується.

на заході: Вночі температура повітря буде від +12° до +16°, а вдень – від +20° до +23°. Очікуються дощі, місцями зливи.

на сході: Температура вночі становитиме від +16° до +19°, вдень – від +23° до +26°. Можливий невеликий дощ.

у центрі: Нічні температури від +14° до +16°, денні – від +23° до +25°. Прогнозується дощ.

у Києві: У столиці температура вночі становитиме +14°, а вдень – +24°. Очікується дощ.

10 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півдні: Нічні температури будуть від +16° до +20°, денні – від +26° до +28°. Очікується ясна та малохмарна погода, без опадів.

на заході: Вночі стовпчики термометрів покажуть від +12° до +16°, вдень – від +20° до +23°. За прогнозом, переважатиме хмарна погода з помірним та сильним дощем, подекуди з грозою.

на сході: Температура вночі становитиме від +16° до +19°, вдень – від +23° до +26°. Очікується невеликий дощ та хмарна погода.

у центрі: Нічні температури будуть від +14° до +16°, денні – від +23°C до +25°. Прогнозується помірний дощ та короткочасний дощ з грозою.

у Києві: У столиці температура вночі становитиме +14°, вдень – +24°. Очікується хмарна погода без опадів.

11 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півдні: Нічні температури будуть від +18° до +20°, денні – від +22° до +24°. Прогнозується ясна та малохмарна погода.

на заході: Вночі стовпчики термометрів покажуть від +15° до +18°, вдень – від +20° до +22°. Очікується хмарна погода, місцями невеликий дощ.

на сході: Температура повітря вночі буде від +16° до +18°, вдень – від +21° до +23°. Погода хмарна, можливі опади.

у центрі: Нічні температури від +16° до +17°, денні – від +24° до +26°. Прогнозується хмарна погода, місцями з дощем.

у Києві: У столиці температура вночі становитиме +15°, вдень – +24°. Погода буде ясною та малохмарною.

12 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі становитиме від +10° до +12°, вдень – від +22° до +24°. Погода буде хмарною з можливими опадами.

на півдні: Нічні температури будуть від +17° до +19°, денні – від +24° до +26°. Прогнозується ясна та малохмарна погода, місцями з проясненнями.

на заході: Вночі стовпчики термометрів покажуть від +16° до +19°, вдень – від +21° до +23°. Очікується хмарна погода з помірним та сильним дощем.

на сході: Температура повітря вночі буде від +17° до +19°, вдень – від +22° до +24°. Погода хмарна, з проясненнями.

у центрі: Нічні температури від +14° до +17°, денні – від +23° до +25°. Прогнозується хмарна погода, місцями з невеликим дощем.

у Києві: У столиці температура вночі становитиме +14°, вдень – +23°. Погода буде ясною та малохмарною.

13 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі становитиме від +13° до +15°, вдень – від +22° до +24°. Погода буде мінливою, з проясненнями.

на півдні: Нічні температури будуть від +17° до +19°, денні – від +24° до +26°. Прогнозується ясна та малохмарна погода.

на заході: Вночі стовпчики термометрів покажуть від +16° до +18°, вдень – від +23° до +25°. Очікується хмарна погода, місцями з невеликим дощем.

на сході: Температура повітря вночі буде від +17° до +19°, вдень – від +21° до +23°. Погода хмарна, з проясненнями.

у центрі: Нічні температури від +15° до +17°, денні – від +23° до +25°. Прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями можливі опади.

у Києві: У столиці температура вночі становитиме +14°, вдень – +23°. Очікується хмарна погода з проясненнями.

14 вересня

на півночі: Температура вночі становитиме від +10° до +14°, вдень – від +20° до +22°. Прогнозується переважно суха погода.

на півдні: Нічні температури будуть від +16° до +21°, денні – від +24° до +29°. Очікується переважно суха та сонячна погода, без опадів.

на заході: Вночі стовпчики термометрів покажуть від +12° до +18°, вдень – від +19° до +21°. Очікуються короткочасні дощі та грози, місцями зливи.

на сході: Температура повітря вночі буде від +10° до +14°, вдень – від +24° до +26°. Прогнозується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів.

у центрі: Нічні температури від +12° до +14°, денні – від +20° до +23°. Очікуються короткочасні дощі.

у Києві: У столиці температура вночі становитиме від +13° до +15°, вдень – від +20° до +22°. Очікується суха погода, без опадів.

Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях короткочасний дощ.