В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Києві без опадів
На Закарпатті та в Карпатах вночі місцями значні дощі, подекуди грози

Сьогодні, 15 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях значні дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних областях помірні, на Закарпатті та в Карпатах вночі місцями значні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-19°, вдень 20-25°, на заході країни 16-21°.

Прогноз погоди на 15 вересня
Укргідрометцентр

У понеділок, 15 вересня, у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі 8-13°, вдень 20-25°, у столиці вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Як повідомлялося, уже до середини століття тривалість літа в Україні може зрости до 150-180 днів на рік. Температура повітря теж постійно зростатиме, тож у одній із областей навіть з’явиться пустеля. Як інформує «Главком», про це у інтерв’ю Олексію Суханову розповіла українська кліматологиня, членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська.

Так, науковиця представила атлас сценаріїв зміни клімату, який створили на замовлення Українського гідрометтерологічного центру.

«Як саме розвиватиметься ситуація – м’якше чи більш жорстко – залежить від того, як людина буде проводити свою господарську діяльність, які джерела енергії використовуватиме, як багато викидатиметься парникових газів», – пояснила Світлана Краковська.

