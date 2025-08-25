Головна Країна Суспільство
Українську «Чорну хмару», що символізує загрозу Третьої світової війни, у США розірвала буря

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«Чорна хмара» мала представити Україну на всесвітньо відомому фестивалі Burning Man у пустелі Блек-Рок
«Чорна хмара» мала представити Україну на всесвітньо відомому фестивалі Burning Man у пустелі Блек-Рок
фото: Віталій Дейнега/Facebook

Потужна буря знищила інсталяцію Black Cloud

Практично одразу після встановлення інсталяцію Black Cloud («Чорна хмара»), яка мала представити Україну на всесвітньо відомому фестивалі Burning Man у пустелі Блек-Рок у штаті Невада (США), знищила потужна буря. Про це повідомив у неділю один зі співавторів проєкту і засновник медіа-проєкту Ukrainian Witness Віталій Дейнега на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

«Сьогодні був перший і останній день «Чорної хмаринки» (української роботи, яка візуалізує все ближчу загрозу третьої світової війни) на Burning Man», – написав він у мережі. 

Дейнега розповів, що монтаж інсталяції тривав усю ніч. Завершити вдалося всі критично важливі етапи: розміщення, кріплення строп до закручених у землю метрових анкерів, занесення всередину баласту, електрика та стробоскопи, дрібний ремонт та надуття.

«Перші відгуки були більш ніж надихаючими. Я був упевнений в успіху цієї роботи від самого початку. І не прогадав: люди їхали з усіх кутків пустелі подивитись на один із найбільших і найдивніших обʼєктів, які виросли за одну ніч. Байдужими вона точно нікого не лишила. Це мав бути успіх не менший ніж у нашої минулорічної роботи – I’m Fine. Але потім був апокаліпсис…», – зазначив він.

За словами співавтора проєкту, сталася різка зміна погоди, здінялася буря, яка просто знищила інсталяцію. «Мене розбудили десь після 17:30, ще не прокинувшись, я зрозумів, що відбувається щось дуже погане. Тут бувають різкі зміни погоди і сильні вітри. Але цей був сильніший і раптовіший, ніж зазвичай. Значно сильніший. Частина команди буквально літала в повітрі, намагаючись урятувати щойно побудований табір. Але буря розносила його, як хотіла. Коли все, що мало парусність, було демонтоване нами або вітром, я з колегою стрибнув у машину і в умовах буквально нульової видимості поїхав на місце, де була «Хмаринка» і частина будівельної команди. Попри те, що на папері і за розрахунками вона мала витримати навіть таку бурю, сталося інакше. Вона тримала вітер перші 15 хвилин, а потім… Її розірвало посередині, буря залетіла в неї і знищила остаточно. Загалом востаннє таке відчуття у мене було рівно три з половиною роки тому, коли я прокинувся від перших вибухів і сирен та зрозумів, що зовнішні обставини непереборної сили вирішили внести в твоє життя корективи», – розповів він. 

Дейнега зазначив, що хоча поки не розуміє як, але має твердий намір зберегти проєкт і його європейське турне, оскільки вже є підтверджені локації і дати.

«Хмаринка була один день на Burning man і точно була однією з тих робіт, яку згадуватимуть ще роками. Але вона мала простояти на вісім днів довше», – додав співавтор «Чорної хмари». 

«Чорна хмара» – це масштабна фігура вагою сім тонн, 30 метрів завдовжки, 17 завширшки й висотою 15. Вона складається з 45 маленьких хмарин. Для її виготовлення знадобилося чотири кілометри чорної тканини. Час від часу хмара «оживала» спалахами блискавки та гуркотом грому, попереджаючи світ бути готовим до викликів та небезпеки.

«Чорна хмара» – це масштабна фігура вагою сім тонн, 30 метрів завдовжки, 17 завширшки й висотою 15
«Чорна хмара» – це масштабна фігура вагою сім тонн, 30 метрів завдовжки, 17 завширшки й висотою 15
фото: Daily Art/Facebook
9 червня кияни та гості столиці могли бачити інсталяцію Black Cloud («Чорна хмара») на Софійській площі
9 червня кияни та гості столиці могли бачити інсталяцію Black Cloud («Чорна хмара») на Софійській площі
фото: Daily Art/Facebook

«Головний меседж – готуйтесь! Ми хотіли сказати, що легкі часи минули для всіх і треба дивитися прямо на неприємності, а не ховатися десь від них. Ми не впевнені, що люди усвідомлюють це», – пояснював ідею інсталяції художник Олексій Сай, який працював над свторенням «Чорної хмарини».

Що відомо про фестиваль Burning Man

Burning Man – це щорічна восьмиденна подія незалежного мистецтва, що відбувається в американській пустелі Блек-Рок у штаті Невада. Традиційно учасники готують незвичайні костюми, які мають дивувати інших людей.

Самі організатори визначають подію як експеримент зі створення спільноти радикального самовираження. У пустелю привозять твори сучасного мистецтва, а кульмінацією Burning Man є спалення величезної дерев'яної статуї людини в останній день заходу.

Україна на Burning Man

Теми фестивалю щороку різні: «Добро і зло», «Колесо часу», «Еволюція», «Метаморфози», «Я, робот» та інші.

У 2024 році фестиваль проходив із 25 серпня до 2 вересня. Від України скульптуру для події також створив художник Олексій Сай – це великі літери, що складалися у фразу I'm fine. Напис був виконаний зі знищених знаків населених пунктів.

У 2023 році на Burning Man Україна представила військовий меморіал із протитанкових їжаків «Храм їжака» (The Hedgehog Temple).

Цьогоріч Burning Man триває з 24 серпня по 1 вересня.

