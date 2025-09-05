Головна Країна Події в Україні
В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 5 вересня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Прогноз погоди на 5 вересня
фото: glavcom.ua

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

У п'ятницю, 5 вересня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; на заході та півдні країни вночі 12-17°, вдень 24-29°.

В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 5 вересня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 23-28°; у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.

До слова, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.

Опадів протягом вересня прогнозується на 20-40% менше за середні показники, що може створити ризики посухи, особливо на Лівобережжі. Це підвищить ймовірність виникнення пожеж, особливо в регіонах з недостатнім рівнем вологості.

