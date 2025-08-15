Трагедія в Індії: через зливу загинуло щонайменше 46 людей

Головна Світ Соціум
Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Повінь змила громадську кухню та пост охорони, де перебувала велика кількість прочан
фото: Reuters

Трагедія в Індії: через раптову зливу загинуло щонайменше 46 людей, понад 200 – зникли безвісти

У четвер, 14 серпня, в індійському Кашмірі щонайменше 46 людей загинули та понад 200 зникли безвісти внаслідок раптової сильної зливи. Ця катастрофа стала другою подібною трагедією в Гімалаях за трохи більше ніж тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Інцидент стався близько 11:30 ранку за місцевим часом у місті Часоті округу Кіштвар, яке є зупинкою на популярному паломницькому маршруті. Повінь змила громадську кухню та пост охорони, де перебувала велика кількість прочан.

За словами Рамеша Кумара, комісара округу Кіштвар, на місце події оперативно прибули місцева поліція та представники служби реагування на стихійні лиха.

«Також задіяні команди армії та повітряних сил. Пошуково-рятувальні операції тривають», – зазначив він.

Місцева метеорологічна служба попереджала про сильні зливи для кількох регіонів Кашміру. Мешканцям рекомендували триматися подалі від нещільних конструкцій та старих дерев через ймовірність зсувів та раптових повеней.

Нагадаємо, ще один землетрус магнітудою понад 5,0 стався у Тихому океані біля Північних Курил Сахалінської області у п’ятницю вранці. Це вже третє сейсмічне явище за сьогодні, заявили в Сахалінській філії Єдиної Геофізичної служби РАН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Землетрус магнітудою 5,1 було зареєстровано о 10:12 за сахалінським часом (02:12 за московським). Його епіцентр знаходився за 127 км на схід від міста Сєверо-Курильськ, що на острові Парамушир. Осередок залягав на глибині 10 км під морським дном.

Теги: погода Індія трагедія

