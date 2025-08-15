Трагедія в Індії: через зливу загинуло щонайменше 46 людей

Трагедія в Індії: через раптову зливу загинуло щонайменше 46 людей, понад 200 – зникли безвісти

У четвер, 14 серпня, в індійському Кашмірі щонайменше 46 людей загинули та понад 200 зникли безвісти внаслідок раптової сильної зливи. Ця катастрофа стала другою подібною трагедією в Гімалаях за трохи більше ніж тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Інцидент стався близько 11:30 ранку за місцевим часом у місті Часоті округу Кіштвар, яке є зупинкою на популярному паломницькому маршруті. Повінь змила громадську кухню та пост охорони, де перебувала велика кількість прочан.

Потужна злива у Гімалаях забрала життя щонайменше 46 людей, понад 200 наразі вважаються зниклими безвісти pic.twitter.com/zdtET6yzjv — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2025

За словами Рамеша Кумара, комісара округу Кіштвар, на місце події оперативно прибули місцева поліція та представники служби реагування на стихійні лиха.

«Також задіяні команди армії та повітряних сил. Пошуково-рятувальні операції тривають», – зазначив він.

Місцева метеорологічна служба попереджала про сильні зливи для кількох регіонів Кашміру. Мешканцям рекомендували триматися подалі від нещільних конструкцій та старих дерев через ймовірність зсувів та раптових повеней.

