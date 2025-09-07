Головна Країна Суспільство
В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 7 вересня 2025

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 7 вересня 2025
Прогноз погоди на 7 вересня
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У неділю, 7 вересня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів, лише на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман.

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, на сході, північному сході 8-13°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29°.

В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 7 вересня 2025 фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. ТТемпература по області вночі 11-16°, вдень 21-26°;
у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°.

До слова, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.

Опадів протягом вересня прогнозується на 20-40% менше за середні показники, що може створити ризики посухи, особливо на Лівобережжі. Це підвищить ймовірність виникнення пожеж, особливо в регіонах з недостатнім рівнем вологості.

