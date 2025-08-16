В Україні хмарно, без опадів: погода на 16 серпня

В Україні без опадів, лише на Волині вдень місцями короткочасний дощ, гроза

Сьогодні, 16 серпня, в Україні очікується хмарна погода, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на Волині вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-16°, на крайньому півдні країни 16-21°, вдень 25-30°, у західних та південних областях 28-33°, на Закарпатті сильна спека 35°.

Прогноз погоди на 16 серпня Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Раніше ми писали, що синоптикиня Наталка Діденко опублікувала прогноз погоди, у якому зазначила, що найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін, передає «Главком».

Однак, за словами Діденко, вже зовсім скоро може посилитись спека, але згодом прийде похолодання.

У прогнозі синоптикині зазначається, що 17 та 18 серпня в Україні очікується посилення спеки, а вже з 19 серпня на більшість областей країни насунеться похолодання.