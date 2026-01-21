В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 21 січня, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці в південно-західній частині місцями туман. Вітер південно-західний, південний, 3-8 м/с. Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі 12-17°, місцями 20° морозу, вдень 5-10° морозу, на решті території вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу, на півдні країни та Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла.

Прогноз погоди на 21 січня Укргідрометцентр

У середу, 21 січня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі 12-17°, місцями 20° морозу, вдень 5-10° морозу, у столиці вночі 13-15° морозу, вдень 5-7° морозу.

Як відомо, цього тижня Україна перебуватиме під впливом потужного сибірського антициклону, який блокує надходження теплого повітря. Очікується пік похолодання з нічними температурами місцями до -25°C. Опадів буде небагато, проте на дорогах зберігатиметься небезпечна ожеледиця. Поступове послаблення морозів прогнозується лише наприкінці тижня.