Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом

Президент України заявив, що найголовнішим пріоритетом є безпека

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що Україна має чіткі позиції, які не підлягають обговоренню. Головною «червоною лінією» залишається юридичне визнання окупованих територій російськими.

«Ви знаєте моє ставлення: юридично ми нічого визнавати не будемо за будь-яких умов», – підкреслив Зеленський.

Водночас він додав, що існують компромісні пропозиції, про які знають американські партнери. Питання територій та повернення контролю над ЗАЕС є надзвичайно чутливими, і будь-які доленосні рішення будуть комунікуватися з народом.

Президент підтвердив, що розглядаються різні шляхи прийняття рішень щодо мирного плану, зокрема через референдум або законодавчі зміни. Проте він назвав критичну умову для будь-якого волевиявлення:

«Але найголовніше, на що б я звернув сьогодні увагу, це на гарантії безпеки», – зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, що США піднімають питання виборів, але Україна наполягає: у нинішніх умовах, коли Росія відповідає на мирні ініціативи ракетними ударами, це неможливо.

«Ось сьогодні Росія продемонструвала, як вона реагує на мирні примовини України і США щодо закінчення війни Росії проти України. Вони масово атакували Україну, саме на шляху до мирних переговорів. Росія показує свою відповідь на це», – підкреслив Зеленський.

Найголовнішим пунктом переговорів залишаються гарантії безпеки. Зеленський підкреслив, що без сильних оборонних зобов'язань будь-які кроки є ризикованими.

«У нас не вистачає додаткових систем ППО, і ви це бачите, вони це знають, всі деталі від нас вони отримали. Нам потрібне системне постачання, систем і ракети. Ракет потрібно більше. Росія атакує більшою кількостю і дронів, і ракет», – зазначив Зеленський.

Президент також анонсував зустрічі з лідерами Європи та Прем’єр-міністром Канади перед візитом до США, аби заручитися підтримкою європейських партнерів.

Нагадаємо, Президент Зеленський вперше пояснює кожен з 20 пунктів мирної угоди. 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією.