Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент України заявив, що найголовнішим пріоритетом є безпека

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що Україна має чіткі позиції, які не підлягають обговоренню. Головною «червоною лінією» залишається юридичне визнання окупованих територій російськими.

«Ви знаєте моє ставлення: юридично ми нічого визнавати не будемо за будь-яких умов», – підкреслив Зеленський.

Водночас він додав, що існують компромісні пропозиції, про які знають американські партнери. Питання територій та повернення контролю над ЗАЕС є надзвичайно чутливими, і будь-які доленосні рішення будуть комунікуватися з народом.

Президент підтвердив, що розглядаються різні шляхи прийняття рішень щодо мирного плану, зокрема через референдум або законодавчі зміни. Проте він назвав критичну умову для будь-якого волевиявлення:

«Але найголовніше, на що б я звернув сьогодні увагу, це на гарантії безпеки», – зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, що США піднімають питання виборів, але Україна наполягає: у нинішніх умовах, коли Росія відповідає на мирні ініціативи ракетними ударами, це неможливо.

«Ось сьогодні Росія продемонструвала, як вона реагує на мирні примовини України і США щодо закінчення війни Росії проти України. Вони масово атакували Україну, саме на шляху до мирних переговорів. Росія показує свою відповідь на це», – підкреслив Зеленський.

Найголовнішим пунктом переговорів залишаються гарантії безпеки. Зеленський підкреслив, що без сильних оборонних зобов'язань будь-які кроки є ризикованими.

«У нас не вистачає додаткових систем ППО, і ви це бачите, вони це знають, всі деталі від нас вони отримали. Нам потрібне системне постачання, систем і ракети. Ракет потрібно більше. Росія атакує більшою кількостю і дронів, і ракет», – зазначив Зеленський.

Президент також анонсував зустрічі з лідерами Європи та Прем’єр-міністром Канади перед візитом до США, аби заручитися підтримкою європейських партнерів.

Нагадаємо, Президент Зеленський вперше пояснює кожен з 20 пунктів мирної угоди. 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Україна переговори Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У документах також згадується рейс, на якому Трамп та Епштейн були єдиними пасажирами, а також інший рейс, де разом із ними перебував анонімний 20-річний підліток
Справа Епштейна. Мін’юст США оприлюднив нові сторінки, де більше згадок про Трампа
24 грудня, 02:25
За словами Умєрова, українська делегація «провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей» з американськими та європейськими партнерами
Умєров підсумував переговори у Маямі
21 грудня, 22:33
Дмитро Хилюк – український журналіст, якого російські окупанти викрали з його дому в селі Козаровичі на Київщині у березні 2022 року; він провів понад три роки у російському полоні
«Шматок мила здавався морозивом». Журналіст Дмитро Хилюк розповів про жахи російського полону
19 грудня, 09:58
У Берліні пройшов дводенний саміт щодо України
Після Берліну. Чого чекати у переговорах далі?
16 грудня, 12:12
Альбом «Без страху» – мистецький маніфест для вшанування та згуртування бійців Сухопутних військ у день їхнього професійного свята
«Культурні сили» присвятили альбом сухопутним військам
12 грудня, 15:21
Президент України обговорюватиме з європейськими посадовцями мирні перемовини та репараційну позику
Зеленський прибув у Брюссель
8 грудня, 22:07
За словами Зеленського, Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічей у Росії
Зустріч Путіна і Віткоффа. Зеленський заявив, що очікує сигнали від делегації США
2 грудня, 20:44
Зеленський із першою леді прибув до Франції
Зеленський із першою леді прибув до Франції
1 грудня, 10:43
За даними військових, лише з вересня по листопад зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили близько 100 російських КАБів
Сили оборони тестують нову зброю проти КАБів: що про неї відомо
30 листопада, 21:59

Політика

Зеленський розповів про вибори президента та референдум в Україні
Зеленський розповів про вибори президента та референдум в Україні
Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
Коли Зеленський погодиться винести мирний план на референдум? Axios назвав умову
Коли Зеленський погодиться винести мирний план на референдум? Axios назвав умову
Зеленський наказав модернізувати систему розподілу дронів та стратегію захисту неба
Зеленський наказав модернізувати систему розподілу дронів та стратегію захисту неба
Глава держави планує обговорити з Трампом питання щодо ЗАЕС
Глава держави планує обговорити з Трампом питання щодо ЗАЕС
Чи будуть європейці присутні на зустрічі з Трампом. Зеленський дав відповідь
Чи будуть європейці присутні на зустрічі з Трампом. Зеленський дав відповідь

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua