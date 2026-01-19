Головна Новини
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
фото: glavcom.ua

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 19 січня, в Україні мінлива хмарність, без істотних опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише в Криму невеликий сніг. В більшості західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 8-13° морозу, на півдні та південному сході країни вночі 8-13° морозу, вдень 5-10° морозу.

Прогноз погоди на 19 січня
Прогноз погоди на 19 січня
Укргідрометцентр

У понеділок, 19 січня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці по області місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі 15-20°, вдень 8-13° морозу, у столиці вночі 15-17°, вдень 10-12° морозу.

Як відомо, цього тижня Україна перебуватиме під впливом потужного сибірського антициклону, який блокує надходження теплого повітря. Очікується пік похолодання з нічними температурами місцями до -25°C. Опадів буде небагато, проте на дорогах зберігатиметься небезпечна ожеледиця. Поступове послаблення морозів прогнозується лише наприкінці тижня.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер погода

