Орбан: Падіння України стане катастрофою для Угорщини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Орбан: Падіння України стане катастрофою для Угорщини
Орбан стверджує, що з його країни до України надходить 58% газу, частина з якого буцімто походить із Росії
фото: Orbán Viktor/Facebook

За словами угорського прем'єра, його країна нібито постачає до України 44% електроенергії

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що не бажає краху для України, оскільки це стало б катастрофою для його країни. Про це він заявив під час «антивоєнного» проросійського мітингу в Сегеді, передає «Главком».

«Не помиляйтеся: крах України стане катастрофою для Угорщини. Стабільність у сусідній країні має велике значення», – наголосив Орбан.

За його словами, Угорщина нібито постачає до України 44% електроенергії, без чого, каже він, держава б уже «впала». Крім того, угорський прем’єр стверджує, що з його країни до України надходить 58% газу, частина з якого буцімто походить із Росії.

«Ми імпортуємо російський газ і частину його постачаємо українцям. Світ трохи складніший, ніж здається з Брюсселя», – сказав угорський прем’єр, відомий своїми приязними взаєминами з російським диктатором Володимиром Путіним.

Орбан наголосив, що «кожен, хто справді підтримує Україну, повинен прагнути миру, і прагнути його зараз».

Нагадаємо, що Орбан відзначився черговим скандальним випадом на адресу європейського керівництва. Під час виступу на «антивоєнному» проросійському мітингу в Сегеді він дозволив собі образливе порівняння очільниці європейської дипломатії Каї Каллас із історичними загарбниками.

Раніше угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан, критикуючи рішення лідерів ЄС про надання кредиту на 90 млрд євро для Києва, висловив сумнів, що саме Російська Федерація здійснила напад на Україну. 

Орбан повторив, що використання заморожених російських активів було б рівнозначним «оголошенню війни» Росії. Угорський політик назвав обманом те, що країни Заходу нібито вважають, що «цю війну можна вести, не витрачаючи ні копійки, а наприкінці війни витрати будуть оплачені росіянами у вигляді репарацій».

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що після завершення війни Україна повинна стати буферною зоною між Росією та НАТО. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag, коментуючи своє бачення майбутнього європейської безпеки.

За словами Орбана, Україна має залишатися в ролі буферної держави, якою вона «колись уже була». Він також вважає, що мирна угода передбачатиме територіальні поступки з боку України.

Теги: Угорщина Віктор Орбан Україна

