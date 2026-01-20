Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Коли востаннє в Україні був такий холодний січень? Відповідь Укргідрометцентру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Коли востаннє в Україні був такий холодний січень? Відповідь Укргідрометцентру
Нинішній січень може виявитися холоднішим за кліматичну норму
фото: glavcom.ua

Синоптикиня Наталія Птуха порівняла нинішні морози з погодою, яка була в Україні рівно 20 років тому

Тривалі сильні морози, які спостерігаються в Україні у січні 2026 року, не є аномальними, бо траплялися і в попередні роки. Проте за останні десятиліття арктичні вторгнення стали менш тривалими та менш інтенсивними. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами Птухи, найближчим за погодними умовами до нинішніх був січень 2021 року. Тоді в третій декаді місяця температура повітря знижувалася до -10…-20°, а висота снігового покриву сягала 8–13 см. Водночас морози тоді не були такими затяжними, як нині.

«За останні десятиліття вторгнення арктичного повітря зазвичай коротші й менш інтенсивні. Єдиний виняток – зима 2019–2020 років, коли метеорологічна зима фактично не настала», – зазначила вона.

Синоптикиня також нагадала про січень 2006 року, який був одним із найхолодніших за останні десятиліття. Середньомісячна температура тоді становила -7,5°, що було на 1,9° нижче за кліматичну норму. А 20 січня 2006 року на Київщині зафіксували мороз -26,5°. Сніговий покрив утримувався майже весь місяць – з 5 по 31 січня.

За попередніми оцінками Укргідрометцентру, нинішній січень може виявитися приблизно на 1,5° холоднішим за кліматичну норму. Остаточні підсумки метеорологи підбиватимуть уже після завершення місяця.

Нагадаємо, що найхолодніша ніч на минулому тижні була зафіксована на Житомирщині та Київщині, де стовпчики термометрів опустилися до позначки -23°C. Головний синоптик Черкащини Віталій Постригань наголошує, що це ще не межа, і найближча ніч може бути ще суворішою. Метеоролог підтвердив прогнози своєї колеги Наталки Діденко щодо природи цього явища і закликав відмовитися від застарілих географічних назв на користь коректного терміна – Азійський антициклон.

Раніше «Главком» повідомляв, що найближчими днями в Україні збережуться сильні морози, а подекуди вони навіть посиляться. Причиною є потужний континентальний антициклон над Євразією, який блокує надходження теплого повітря з Атлантики.

Читайте також:

Теги: погода прогноз погоди негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільш «м’які» дні можуть бути ближче до кінця тижня
Морози посиляться чи ослабнуть? Синоптичні сервіси показали, чого чекати Україні наступного тижня
18 сiчня, 09:22
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Киянка потрапила у затор в Рівненській області через негоду та ДТП на дорогах
Стояли під Рівним 9 годин через негоду. Киянка розповіла, як добиралася додому з-за кордону
9 сiчня, 14:39
Загалом по країні для забезпечення проїзду задіяно 1 244 одиниць техніки та 1 454 працівників
Негода в Україні: де найскладніша ситуація
9 сiчня, 12:07
У Києві хмарно
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
«Київпастранс» повідомляє про затримку низки тролейбусів та трамваїв через ДТП
Київ перетворився на суцільну ковзанку (фото)
7 сiчня, 10:07
8 січня циклон накриє Україну
Циклони накриють Україну: коли очікувати найбільшого погіршення погоди
7 сiчня, 07:31
Температура вночі та вдень 0-2° морозу.
Негода у Києві: 7 січня у столиці оголошено «жовтий» рівень небезпеки
6 сiчня, 18:14
У Києві хмарно, туман
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 2025, 05:59

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 21 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 січня 2026: традиції та молитва
Коли востаннє в Україні був такий холодний січень? Відповідь Укргідрометцентру
Коли востаннє в Україні був такий холодний січень? Відповідь Укргідрометцентру
Коли відступлять морози? Гідрометцентр назвав дату потепління в Україні
Коли відступлять морози? Гідрометцентр назвав дату потепління в Україні
«Прошу хліба». У Костянтинівці пенсіонерка написала прохання до військових на снігу (фото)
«Прошу хліба». У Костянтинівці пенсіонерка написала прохання до військових на снігу (фото)
Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав імена призвідників трагедії 1946–47 років
Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав імена призвідників трагедії 1946–47 років
Помер засновник «Нашого Формату» Владислав Кириченко
Помер засновник «Нашого Формату» Владислав Кириченко

Новини

Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Сьогодні, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Сьогодні, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Сьогодні, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua