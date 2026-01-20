Коли востаннє в Україні був такий холодний січень? Відповідь Укргідрометцентру

Синоптикиня Наталія Птуха порівняла нинішні морози з погодою, яка була в Україні рівно 20 років тому

Тривалі сильні морози, які спостерігаються в Україні у січні 2026 року, не є аномальними, бо траплялися і в попередні роки. Проте за останні десятиліття арктичні вторгнення стали менш тривалими та менш інтенсивними. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами Птухи, найближчим за погодними умовами до нинішніх був січень 2021 року. Тоді в третій декаді місяця температура повітря знижувалася до -10…-20°, а висота снігового покриву сягала 8–13 см. Водночас морози тоді не були такими затяжними, як нині.

«За останні десятиліття вторгнення арктичного повітря зазвичай коротші й менш інтенсивні. Єдиний виняток – зима 2019–2020 років, коли метеорологічна зима фактично не настала», – зазначила вона.

Синоптикиня також нагадала про січень 2006 року, який був одним із найхолодніших за останні десятиліття. Середньомісячна температура тоді становила -7,5°, що було на 1,9° нижче за кліматичну норму. А 20 січня 2006 року на Київщині зафіксували мороз -26,5°. Сніговий покрив утримувався майже весь місяць – з 5 по 31 січня.

За попередніми оцінками Укргідрометцентру, нинішній січень може виявитися приблизно на 1,5° холоднішим за кліматичну норму. Остаточні підсумки метеорологи підбиватимуть уже після завершення місяця.

Нагадаємо, що найхолодніша ніч на минулому тижні була зафіксована на Житомирщині та Київщині, де стовпчики термометрів опустилися до позначки -23°C. Головний синоптик Черкащини Віталій Постригань наголошує, що це ще не межа, і найближча ніч може бути ще суворішою. Метеоролог підтвердив прогнози своєї колеги Наталки Діденко щодо природи цього явища і закликав відмовитися від застарілих географічних назв на користь коректного терміна – Азійський антициклон.

Раніше «Главком» повідомляв, що найближчими днями в Україні збережуться сильні морози, а подекуди вони навіть посиляться. Причиною є потужний континентальний антициклон над Євразією, який блокує надходження теплого повітря з Атлантики.