В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
фото: glavcom.ua

У столиці температура коливатиметься від ° до ° тепла

Сьогодні, 28 квітня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише у північних та північно-східних областях вдень місцями невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на сході та північному сході країни подекуди пориви 15-20 м/с. Вночі в Україні, крім узбережжя морів та Криму, заморозки 0-3°, температура вдень 6-11° тепла, на півдні країни до 15°.

Прогноз погоди на 28 квітня
Прогноз погоди на 28 квітня
Укргідрометцентр

У вівторок, 28 квітня, у Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 6-11° тепла, у Києві 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 8-10° тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва:

  • Вночі в Києві 28 квітня на поверхні ґрунту, 29 та 30 квітня в повітрі заморозки 0-2°. I рівень небезпечності, жовтий;
  • Вночі 28, 29 та 30 квітня по області в повітрі заморозки 0-3°. ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Як відомо, цього тижня в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Після недільної негоди очікується поступове вирівнювання температурного фону, проте початок травня принесе локальні грози та короткочасні зливи у більшість регіонів. Найбільш сонячними дні будуть у середині тижня. 

