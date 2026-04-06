Перші весняні грози: Київ засипало градом (відео)

Синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища у регіоні

Увечері, 6 квітня, столицю та область накрила сильна гроза – перша у квітні 2026 року. У Києві випав град. Містяни поділились кадрами у соцмережах, пише «Главком».

Варто зазначити, що синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища у регіоні. Український гідрометеорологічний центр оголосив «жовтий» рівень.

До слова, у Києві та області найближчими днями очікуються нічні заморозки. Через це оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

За прогнозом синоптиків, вночі 7, 8 та 9 квітня на поверхні ґрунту температура впаде до 0–3°C.

Щодо погоди на вівторок, 7 квітня, то в регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не передбачається, проте вдень пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.