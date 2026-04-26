У Харкові зникло світло та зупинилося метро

Надія Карбунар
glavcom.ua
Через знеструмлення тимчасово припинила роботу підземка
фото з відкритих джерел

Причиною знеструмлення стало пошкодження високовольтної лінії

У Харкові та низці населених пунктів області – масштабні перебої з електропостачанням через негоду. У місті відсутнє світло, не працює метро. Як інформує «Главком», про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація, а також низка місцевих медіа.

Через знеструмлення тимчасово припинила роботу і підземка – метро не функціонує, що суттєво ускладнило пересування містом.

Проблеми з електропостачанням зафіксовано і в області. В Ізюмській громаді повідомили про повне знеструмлення через аварію на високовольтній лінії.

«Увага! Громада повністю знеструмлена. Причина – вимкнення високовольтної лінії за межами громади», – ідеться у повідомленні.

Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання. Терміни повернення світла поки не уточнюються.

Мешканців закликають стежити за офіційною інформацією та враховувати ситуацію під час планування поїздок містом.

Нагадаємо, через негоду в Україні загинули двоє людей, ще двоє поранені. Рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях.

Також у неділю, 26 квітня, мешканці правобережної частини Києва стали свідками сильної негоди. Спокійний весняний день раптово змінився грозою: небо затягнуло хмарами, пролунали гучні розкати грому та почалася сильна злива, яка місцями перейшла у рясний град.

Раніше синоптики попереджали, що у неділю, 26 квітня, в більшості областей України погіршиться погода. Очікується похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.

