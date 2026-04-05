Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
З 6 по 12 квітня в Україні очікується мінлива погода з поступовим потеплінням
Цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна атмосфера. Після прохолодного початку тижня очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів. Опади будуть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у західних та північних областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
6 квітня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Хмарно з проясненнями.
- на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +14°..+17°. Сонячно.
- на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність, без опадів.
- на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +12°..+15°. Хмарно з проясненнями.
- у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +11°..+14°. Переважно сонячно.
- у Києві: Температура вночі +3°..+5°, вдень +11°..+12°. Мінлива хмарність.
7 квітня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +12°..+15°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
- на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +16°..+19°. Сонячно.
- на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +11°..+14°. Хмарно, короткочасний дощ.
- на сході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +13°..+16°. Хмарно з проясненнями.
- у центрі: Температура вночі +4°..+6°, вдень +14°..+16°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі +4°..+6°, вдень +13°..+15°. Хмарно з проясненнями.
8 квітня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність.
- на півдні: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+21°. Сонячно.
- на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +13°..+16°. Хмарно, місцями дощ.
- на сході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +15°..+18°. Переважно сонячно.
- у центрі: Температура вночі +6°..+8°, вдень +16°..+18°. Сонячно.
- у Києві: Температура вночі +6°..+8°, вдень +15°..+17°. Переважно сонячно.
9 квітня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +15°..+18°. Хмарно з проясненнями.
- на півдні: Температура вночі +9°..+12°, вдень +19°..+22°. Сонячно, без опадів.
- на заході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +14°..+17°. Хмарно, дощ.
- на сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +17°..+20°. Сонячно.
- у центрі: Температура вночі +7°..+9°, вдень +17°..+19°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +16°..+18°. Хмарно з проясненнями.
10 квітня
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +16°..+19°. Мінлива хмарність.
- на півдні: Температура вночі +10°..+13°, вдень +20°..+23°. Сонячно, малохмарно.
- на заході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +15°..+18°. Хмарно з проясненнями, без опадів.
- на сході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+21°. Переважно сонячно.
- у центрі: Температура вночі +8°..+10°, вдень +18°..+20°. Сонячно.
- у Києві: Температура вночі +8°..+10°, вдень +17°..+19°. Мінлива хмарність.
11 квітня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +17°..+20°. Переважно сонячно.
- на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +21°..+24°. Сонячно.
- на заході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +16°..+19°. Мінлива хмарність.
- на сході: Температура вночі +9°..+12°, вдень +20°..+23°. Переважно сонячно.
- у центрі: Температура вночі +9°..+11°, вдень +19°..+22°. Сонячно.
- у Києві: Температура вночі +9°..+11°, вдень +18°..+20°. Сонячно.
12 квітня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +18°..+21°. Мінлива хмарність.
- на півдні: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Сонячно.
- на заході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +17°..+20°. Хмарно з проясненнями.
- на сході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +21°..+24°. Сонячно.
- у центрі: Температура вночі +10°..+12°, вдень +20°..+23°. Сонячно.
- у Києві: Температура вночі +10°..+12°, вдень +19°..+21°. Мінлива хмарність.
