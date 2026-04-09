В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026

У столиці температура коливатиметься від 5° до 7° тепла

Сьогодні, 4 квітня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вологість повітря залишатиметься високою, сильний вітер з північних напрямків додаватиме відчуття дискомфорту. Вночі та вранці на сході країни місцями утворюватиметься туман. Вночі очікується 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту, а у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях і в повітрі 0-3°, денні максимуми сягатимуть +3..+8°, а на півдні та сході країни до 11° тепла.

Прогноз погоди на 9 квітня Укргідрометцентр

У четвер, 9 квітня, у Києві хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 3-8° тепла, у столиці вночі 1-3° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-2°), вдень 5-7° тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва. Вночі 9 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, I рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна атмосфера. Після прохолодного початку тижня очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів. Опади будуть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у західних та північних областях.