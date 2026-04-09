В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026

Аліна Самойленко
У столиці температура коливатиметься від 5° до 7° тепла

Сьогодні, 4 квітня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вологість повітря залишатиметься високою, сильний вітер з північних напрямків додаватиме відчуття дискомфорту. Вночі та вранці на сході країни місцями утворюватиметься туман. Вночі очікується 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту, а у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях і в повітрі 0-3°, денні максимуми сягатимуть +3..+8°, а на півдні та сході країни до 11° тепла.

Прогноз погоди на 9 квітня
Укргідрометцентр

У четвер, 9 квітня, у Києві хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 3-8° тепла, у столиці вночі 1-3° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-2°), вдень 5-7° тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва. Вночі 9 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, I рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна атмосфера. Після прохолодного початку тижня очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів. Опади будуть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у західних та північних областях. 

Читайте також:

Читайте також

Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 березня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 березня 2026 року
15 березня, 21:00
За прогнозами, видимість на дорогах складатиме лише 200–500 метрів
Київ затягне щільним туманом до кінця доби
21 березня, 08:29
Прогноз погоди на 23 березня
В Україні потепліє до +15°: прогноз погоди на 23 березня 2026
23 березня, 06:00
Прогноз погоди на 29 березня
В Україні до +19° та без опадів: прогноз погоди на 29 березня 2026
29 березня, 06:00
Уже на початку нового тижня, 30-31 березня, погодні умови зміняться
Якою погодою закінчиться березень – прогноз синоптиків
29 березня, 05:22
Прогноз погоди на 28 березня
В Україні потепліє до +18°: прогноз погоди на 28 березня 2026
28 березня, 06:00
Прогноз погоди на тиждень 30 березня – 5 квітня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 30 березня – 5 квітня 2026 року
29 березня, 21:00
В Україні місцями дощитиме, туман: погода на 1 квітня 2026
В Україні місцями дощитиме, туман: погода на 1 квітня 2026
1 квiтня, 05:59
У деяких областях 9-11 квітня буде ІІ рівень небезпечності, помаранчевий
Заморозки в Україні: коли та де вдарять морози до -3°C
Вчора, 19:26

В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Вчора, 07:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
