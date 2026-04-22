Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сильний вітер і заморозки: синоптики повідомили, коли негода накриє Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Заморозки задаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам
фото: glavcom.ua

Уночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях в повітрі очікуються заморозки 0-3°C

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

23 квітня

У четвер, 23 квітня, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

24 квітня

Уночі 24 квітня в Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях в повітрі очікуються заморозки 0-3°C. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Водночас на решті території на поверхні ґрунту заморозки 0-5°C. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

25 квітня

Також уночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях в повітрі очікуються заморозки 0-3°C. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

За словами синоптиків, на решті території, крім заходу, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°C, І рівень небезпечності, жовтий.

«Заморозки задаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам», – додає Український гідрометеорологічний центр.

До слова, «Главком» підготував для прогноз магнітних бурі, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. У середу, 22 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Теги: Укргідрометцентр негода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua