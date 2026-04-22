Сильний вітер і заморозки: синоптики повідомили, коли негода накриє Україну

Уночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях в повітрі очікуються заморозки 0-3°C

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

23 квітня

У четвер, 23 квітня, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

24 квітня

Уночі 24 квітня в Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях в повітрі очікуються заморозки 0-3°C. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Водночас на решті території на поверхні ґрунту заморозки 0-5°C. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

25 квітня

Також уночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях в повітрі очікуються заморозки 0-3°C. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

За словами синоптиків, на решті території, крім заходу, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°C, І рівень небезпечності, жовтий.

«Заморозки задаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам», – додає Український гідрометеорологічний центр.

«Заморозки задаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам», – додає Український гідрометеорологічний центр.