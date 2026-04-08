В Україні вітряно та дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 8 квітня 2026

В Україні 8 квітня 2026 року вдень до +7-9°

У середу, 8 квітня, в Україні очікується вітряна погода, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту, на Закарпатті та північному сході країни і в повітрі заморозки 0-3°); вдень 4-9° тепла. В Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 0-3° морозу.

«8 квітня незатишну погоду в Україні зумовлюватиме тилова частина циклону з центром на схід від нашої території. На висотах знаходитиметься холодна повітряна маса, яка доповнюватиметься новими порціями холоду з північних напрямків», – йдеться у повідомленні.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла; вдень 6-8° тепла.

До слова, в Україні напередодні Великодня очікується нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками.