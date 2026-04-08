В Україні вітряно та дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 8 квітня 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua

В Україні вітряно та дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 8 квітня 2026
Прогноз погоди на 8 квітня
В Україні 8 квітня 2026 року вдень до +7-9°

У середу, 8 квітня, в Україні очікується вітряна погода, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту, на Закарпатті та північному сході країни і в повітрі заморозки 0-3°); вдень 4-9° тепла. В Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 0-3° морозу.

«8 квітня незатишну погоду в Україні зумовлюватиме тилова частина циклону з центром на схід від нашої території. На висотах знаходитиметься холодна повітряна маса, яка доповнюватиметься новими порціями холоду з північних напрямків», – йдеться у повідомленні.

В Україні вітряно та дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 8 квітня 2026 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла; вдень 6-8° тепла.

До слова, в Україні напередодні Великодня очікується нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками. 

Читайте також:

Читайте також

В Україні без опадів: погода на 16 березня
В Україні без опадів: погода на 16 березня
16 березня, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
17 березня, 05:59
Перший весняний дощ у столиці. 18 березня 2026 року
Дощ лише у Києві. Столицю накрило цікаве атмосферне явище
18 березня, 08:43
Прогноз погоди на 20 березня
В Україні хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 20 березня 2026
20 березня, 06:00
Прогноз погоди на тиждень 23 – 29 березня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 23 – 29 березня 2026 року
22 березня, 20:00
Аналітики виділили сім категорій товарів, вартість яких може стати рекордною через погодні аномалії
Сім популярних овочів та фруктів, які стануть розкішшю через аномальну погоду
26 березня, 14:43
Прогноз погоди на 30 березня
В Україні незначне похолодання, місцями дощитиме: прогноз погоди на 30 березня 2026
30 березня, 06:00
Прогноз погоди на 6 квітня
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 6 квітня 2026
6 квiтня, 05:00
Прогноз погоди на 7 квітня
В Україні невеликі дощі: прогноз погоди на 7 квітня 2026
Вчора, 06:05

В Україні вітряно та дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 8 квітня 2026
В Україні вітряно та дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 8 квітня 2026
8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Львівщині випав сніг (відео)
На Львівщині випав сніг (відео)
Яке релігійне свято відзначається 8 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 квітня 2026: традиції та молитва
Рада наблизила новий транш ЄС: скільки отримає Україна
Рада наблизила новий транш ЄС: скільки отримає Україна
ВАКС виніс вирок судді з Сумщини за хабар у $26 тис.: подробиці
ВАКС виніс вирок судді з Сумщини за хабар у $26 тис.: подробиці

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
6 квiтня, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
6 квiтня, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
