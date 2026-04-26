Штормовий вітер та заморозки: синоптики попередили про небезпеку в Україні

glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Укрінформ

27 та 28 квітня прогнозуються сильні заморозки в повітрі

На 27 та 28 квітня в більшості регіонів України оголошено попередження через складні погодні умови. Про це пише «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Зокрема, у понеділок по всій країні, за винятком західної частини, очікуються сильні пориви вітру, швидкість яких сягатиме 15-20 м/с (жовтий рівень небезпеки).

Крім того, в нічний час 27 та 28 квітня прогнозуються сильні заморозки в повітрі до 0…-3° (помаранчевий рівень). У південних та південно-східних областях 27 квітня також очікуються заморозки на поверхні ґрунту в межах 0…-5°, що відповідає жовтому рівню небезпечності.

Штормовий вітер та заморозки: синоптики попередили про небезпеку в Україні фото 1
фото: Укргідрометцентр

Як відомо, цього тижня в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Після недільної негоди очікується поступове вирівнювання температурного фону, проте початок травня принесе локальні грози та короткочасні зливи у більшість регіонів. Найбільш сонячними дні будуть у середині тижня. 

Штормовий вітер та заморозки: синоптики попередили про небезпеку в Україні
