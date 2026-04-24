В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 квітня 2026

В Україні 24 квітня 2026 року вдень до +7-12°

У п'ятницю, 24 квітня, в Україні очікується вітряна, прохолодна погода та місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. На сході, вночі і на південному сході країни та Сумщині невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Прикарпатті, в східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у більшості північних, центральних і Харківській областях в повітрі заморозки 0-3°; вдень 7-12° тепла, на північному сході та сході країни 4-9°.

«З півночі Європи на територію України пошириться нова порція холодного повітря. Тож вночі очікуються заморозки на поверхні грунту, у більшості північних, Черкаській , Полтавській та Харківській областях – у повітрі, денна температура також трохи знизиться, особливо на північному сході. В зоні впливу атмосферного фронту на сході, південному сході країни та Сумщині очікуються невеликі дощі, вночі подекуди з мокрим снігом, на решті території в полі зниженого тиску буде без опадів. Вдень у прикарпатських та східних областях посилюватиметься вітер», – йдеться у повідомленні.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів Вітер північно-західний, 7-12 м/с. По області вночі заморозки 0-3°; температура вдень 7-12° тепла;

у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бурі, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У п’ятницю, 24 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.