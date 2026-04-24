Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 квітня 2026

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз погоди на 24 квітня
фото: glavcom.ua

В Україні 24 квітня 2026 року вдень до +7-12°

У п'ятницю, 24 квітня, в Україні очікується вітряна, прохолодна погода та місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. На сході, вночі і на південному сході країни та Сумщині невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Прикарпатті, в східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у більшості північних, центральних і Харківській областях в повітрі заморозки 0-3°; вдень 7-12° тепла, на північному сході та сході країни 4-9°. 

«З півночі Європи на територію України пошириться нова порція холодного повітря. Тож вночі очікуються заморозки на поверхні грунту, у більшості північних, Черкаській , Полтавській та Харківській областях – у повітрі, денна температура також трохи знизиться, особливо на північному сході. В зоні впливу атмосферного фронту на сході, південному сході країни та Сумщині очікуються невеликі дощі, вночі подекуди з мокрим снігом, на решті території в полі зниженого тиску буде без опадів. Вдень у прикарпатських та східних областях посилюватиметься вітер», – йдеться у повідомленні.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів Вітер північно-західний, 7-12 м/с. По області вночі заморозки 0-3°; температура вдень 7-12° тепла;
у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бурі, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У п’ятницю, 24 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua