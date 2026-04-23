Україною пронесуться дощі та вітер: прогноз погоди на 23 квітня 2026

В Україні 23 квітня 2026 року вдень до +6..+11°

У четвер, 23 квітня, в Україні очікується вітряна, прохолодна погода з дощами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, дощитиме з помірною інтенсивністю майже по всій країні, лише на заході очікується невеликий дощ. Північно-західний вітер що рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с вночі у західних та північних областях, вдень вже по всій Україні посилюватиметься до 15-20 м/с.

Щодо температурного режиму то за рахунок хмар вночі заморозків не буде, проте вдень стовпчики термометрів підніматимуться всього до +6..+11°, на північному сході країни під впливом холодної повітряної маси з північних напрямків денні максимуми сягатимуть 4-9° тепла, дещо тепліше буде на півдні та крайньому заході країни, там повітря прогріватиметься до 12..17 градусів.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. По області вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бурі, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У четвер, 23 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.