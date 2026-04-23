Україною пронесуться дощі та вітер: прогноз погоди на 23 квітня 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Україною пронесуться дощі та вітер: прогноз погоди на 23 квітня 2026
Прогноз погоди на 23 квітня
В Україні 23 квітня 2026 року вдень до +6..+11°

У четвер, 23 квітня, в Україні очікується вітряна, прохолодна погода з дощами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, дощитиме з помірною інтенсивністю майже по всій країні, лише на заході очікується невеликий дощ. Північно-західний вітер що рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с вночі у західних та північних областях, вдень вже по всій Україні посилюватиметься до 15-20 м/с.

Щодо температурного режиму то за рахунок хмар вночі заморозків не буде, проте вдень стовпчики термометрів підніматимуться всього до +6..+11°, на північному сході країни під впливом холодної повітряної маси з північних напрямків денні максимуми сягатимуть 4-9° тепла, дещо тепліше буде на півдні та крайньому заході країни, там повітря прогріватиметься до 12..17 градусів.

Україною пронесуться дощі та вітер: прогноз погоди на 23 квітня 2026 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. По області вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бурі, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У четвер, 23 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Читайте також:

Читайте також

У Боярці сталася пожежа, спричинена загоранням трави
У Боярці через загоряння сухостою спалахнула СТО (фото)
27 березня, 17:11
Прогноз погоди на 30 березня
В Україні незначне похолодання, місцями дощитиме: прогноз погоди на 30 березня 2026
30 березня, 06:00
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
9 квiтня, 05:59
У деяких областях 9-11 квітня буде ІІ рівень небезпечності, помаранчевий
Заморозки в Україні: коли та де вдарять морози до -3°C
8 квiтня, 19:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
10 квiтня, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
12 квiтня, 05:59
Над Волинню з’явилося гало з «хибними сонцями» і світловим колом
На Волині зафіксовано рідкісне погодне явище
15 квiтня, 09:49
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
18 квiтня, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
20 квiтня, 05:59

Україною пронесуться дощі та вітер: прогноз погоди на 23 квітня 2026
Україною пронесуться дощі та вітер: прогноз погоди на 23 квітня 2026
Українські виробники скаржаться на контрабанду імпортних квітів
Українські виробники скаржаться на контрабанду імпортних квітів
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Відставка глави МВС після теракту у Києві. Арахамія відповів на чутки
Відставка глави МВС після теракту у Києві. Арахамія відповів на чутки
У Мелітополі пролунали вибухи: частина міста залишилась без світла
У Мелітополі пролунали вибухи: частина міста залишилась без світла
«Військові формують попит». Виробники та продавці розказали, як війна змінила ринок квітів
«Військові формують попит». Виробники та продавці розказали, як війна змінила ринок квітів

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
