Наталія Порощук
Уночі заморозки знову накриють Україну: які області під загрозою
15 квітня у деяких областях буде І рівень небезпечності
«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам»

У середу, 15 квітня, в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Уночі 15 квітня в Україні, крім Закарпаття та північного-сходу заморозки на поверхні грунту 0-5°С. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», – наголошують синоптики.

Як повідомлялося, упродовж найближчих кількох діб повітряні потоки над Україною не сприятимуть надходженню пилу із Сахари на територію країни. «Останнім часом з’являється багато запитань щодо можливого надходження пилу з Сахари. За супутниковими даними Eumetsat, наразі у повітряному просторі над Середземним морем дійсно спостерігається перенесення незначної кількості пилу у напрямку півдня Італії», – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

До слова, цьогорічне 12 квітня стало найхолоднішим за останні чотири десятиліття – стовпчики термометрів опустилися до позначок, яких Львів не бачив з часів середини 80-х. 

