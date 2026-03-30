В Україні незначне похолодання, місцями дощитиме: прогноз погоди на 30 березня 2026

В Україні 30 березня вдень до +14°

У понеділок, 30 березня, в Україні очікується помірно тепла погода та місцями опади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно. Дощі, лише вночі у північних та більшості західних областей без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, у західних областях 6-11°; на півдні та сході країни вночі 6-11°, вдень 14-19°.

У Київській області та столиці хмарно. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У неділю, 29 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям. У понеділок, 30 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.