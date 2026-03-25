В Україні без опадів: погода на 25 березня

У столиці температура коливатиметься від 11° до 16° тепла

Сьогодні, 25 березня, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На південному сході України очікуться місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, у західних та північних областях південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні країни 2-7° тепла, вдень 11-16° тепла.

У середу, 25 березня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла, у столиці вночі 1-3° тепла, вдень 12-14°.

Як відомо, цього тижня в Україні спостерігатиметься класична березнева погода. Після відносного потепління на початку тижня очікується чергове вторгнення прохолодного повітря, що принесе дощі, а подекуди й мокрий сніг. Температурні показники будуть суттєво різнитися залежно від регіону.