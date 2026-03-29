В Україні до +19° та без опадів: прогноз погоди на 29 березня 2026

glavcom.ua
Прогноз погоди на 29 березня
В Україні 29 березня без опадів, вдень до +19°

У неділю, 29 березня, в Україні очікується суха і тепла погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. У більшості західних, Вінницькій, Одеській, вдень і в східних та південно- східних областях невеликий, вночі в Карпатах помірний дощ; на решті території без опадів. В Приазов'ї вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, в західних областях 11-16°; в Карпатах вночі та вдень 2-7° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. 

У неділю, 29 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям. У понеділок, 30 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Читайте також:

Читайте також

Синоптики оголосили І рівень небезпеки: яких областей стосується
Синоптики оголосили І рівень небезпеки: яких областей стосується
27 березня, 17:44
В Україні без опадів: погода на 27 березня
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 25 березня
В Україні без опадів: погода на 25 березня
25 березня, 05:59
Прогноз погоди на 21 березня
В Україні хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 21 березня 2026
21 березня, 06:01
Синоптикиня попередила про похолодання в Україні
Синоптикиня попередила про похолодання в Україні
16 березня, 12:59
Прогноз погоди на 15 березня
В Україні хмарно та вітряно: прогноз погоди на 15 березня 2026
15 березня, 06:00
Прогноз погоди на 5 березня
До +14° на півдні і Закарпатті: прогноз погоди на 5 березня 2026
5 березня, 06:01
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві мінлива хмарність
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59

Суспільство

Оцифрування трудової книжки: чому не варто відкладати перехід
Оцифрування трудової книжки: чому не варто відкладати перехід
В Україні до +19° та без опадів: прогноз погоди на 29 березня 2026
В Україні до +19° та без опадів: прогноз погоди на 29 березня 2026
Якою погодою закінчиться березень – прогноз синоптиків
Якою погодою закінчиться березень – прогноз синоптиків
Теракти в Україні: СБУ розкрила схеми вербування та способи протидії – аналіз DW
Теракти в Україні: СБУ розкрила схеми вербування та способи протидії – аналіз DW
Україна перейшла на літній час
Україна перейшла на літній час
29 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
