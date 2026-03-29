В Україні до +19° та без опадів: прогноз погоди на 29 березня 2026

В Україні 29 березня без опадів, вдень до +19°

У неділю, 29 березня, в Україні очікується суха і тепла погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. У більшості західних, Вінницькій, Одеській, вдень і в східних та південно- східних областях невеликий, вночі в Карпатах помірний дощ; на решті території без опадів. В Приазов'ї вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, в західних областях 11-16°; в Карпатах вночі та вдень 2-7° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У неділю, 29 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям. У понеділок, 30 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.