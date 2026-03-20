В Україні хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 20 березня 2026

У столиці та області без опадів

У п'ятницю, 20 березня, в Україні без опадів та малохмарно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, лише в Карпатах, східних, Полтавській, Дніпропетровській областях вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер переважно північно-східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

На висотах знаходитиметься холодна повітряна маса, тому очікується й подібна погода, вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень +6..+11°, дещо тепліше на Закарпатті до 14°; на півдні та південному сході країни вночі 1-6° тепла, вдень +9..+14°.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 9-11° тепла.

Нагадаємо, 18 березня, столиця опинилася в епіцентрі вологого атмосферного фронту. Згідно з даними Global Weather Map, дощова хмара зосередилася саме над Києвом, оминаючи прилеглі регіони.