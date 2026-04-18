В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026

У столиці температура коливатиметься від 12° до 14° тепла

Сьогодні, 18 квітня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Невеликі дощі, на заході та південному сході країни без опадів. Вночі та вранці в північно-східних та більшості центральних областей місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 11-16°, в південно-східній частині до 19°.

Прогноз погоди на 18 квітня Укргідрометцентр

У суботу, 18 квітня, у Києві мінлива хмарність. Вдень невеликий дощ, вночі, по області, місцями. Вітер північний, 5-10 м/с. По Київській області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, у столиці вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Як відомо, у мережі поширюються «прогнози» про нібито аномально спекотне літо 2026 року. Український гідрометеорологічний центр пояснив, чи варто довіряти таким заявам.

«У медіа знову з’являються гучні заяви про «аномально спекотне літо», хоча вони не відповідають науковим оцінкам. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, зараз ідеться лише про ймовірнісний розвиток ENSO: переважають нейтральні умови, а шанс Ель-Ніньйо – близько 40%. Це не прогноз погоди, а глобальний кліматичний сигнал», – йдеться у повідомленні.