Сім популярних овочів та фруктів, які стануть розкішшю через аномальну погоду

Аналітики виділили сім категорій товарів, вартість яких може стати рекордною через погодні аномалії

У найближчі 10–20 років кліматична стійкість стане визначальним фактором конкурентоспроможності у плодоовочевому бізнесі

Зміна клімату перестала бути теорією і перетворилася на реальний фактор, що диктує ціни в супермаркетах. Аномальна спека, затяжні посухи та непередбачувані повені нищать врожаї по всьому світу. Аналітики профільного видання EastFruit виділили сім продуктів, вартість яких може різко зрости, інформує «Главком».

За оцінками аналітиків, кліматичні зміни уже сьогодні впливають на врожайність, географію виробництва та інвестиційні рішення. У найближчі 10–20 років саме кліматична стійкість стане визначальним фактором конкурентоспроможності у плодоовочевому бізнесі. Вони підготували перелік культур, які найбільше реагують на кліматичні зміни та можуть суттєво вплинути на світовий ринок.

Томати

Томати залишаються однією з найчутливіших до температури культур. За перевищення позначки 35 °C різко знижується зав’язування плодів, що призводить до прямих втрат урожаю.

Країни Середземномор’я – ключові постачальники переробних томатів – уже стикаються зі зростанням ризиків посухи та обмеженнями використання води. Це стимулює поступове зміщення виробництва до північніших регіонів Європи.

Картопля

Картопля є базовою складовою продовольчої безпеки у світі, проте вона надзвичайно залежить від водних ресурсів і температури ґрунту.

Посушливі роки в Європі вже призводили до скорочення виробництва на мільйони тонн, тоді як у Латинській Америці фермери переносять насадження у високогірні райони через підвищення температур. У довгостроковій перспективі це означає зростання собівартості.

Перець

Овочеві культури відкритого ґрунту безпосередньо залежать від доступності води. Посухи в Північній Америці та Мексиці вже спричиняли перебої з постачанням перцю та зростання цін на перероблену продукцію. В умовах зміни клімату саме водні ресурси стають головним обмеженням для виробництва овочів.

Листові овочі

Стратегічно важливою проблемою є виробництво насіння овочевих культур. Екстремальні погодні явища вже порушують виробництво насіння салатів та інших культур, що може спричинити ланцюгову реакцію на ринку. Це підкреслює необхідність диверсифікації регіонів насінництва.

Ягоди

Ягідний сектор є одним із найдинамічніших у світі, однак водночас він надзвичайно чутливий до кліматичних стресів. Аномальна спека в Перу – провідному світовому експортері лохини – вже спричиняла різке зниження врожаю та стрибки світових цін.

Цитрусові

Цитрусовий сектор стикається з поєднанням кліматичних стресів і хвороб рослин. Скорочення виробництва апельсинів у США та зменшення світових запасів апельсинового соку демонструють системний характер проблеми.

Кісточкові

Кісточкові культури традиційно вважаються ризикованими через високу чутливість до погодних коливань. Пізні весняні заморозки в Європі регулярно призводять до втрат урожаю на рівні 50–70% в окремих регіонах, що посилює цінову нестабільність і робить інвестиції в системи захисту від заморозків практично неминучими.

