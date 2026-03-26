Сім популярних овочів та фруктів, які стануть розкішшю через аномальну погоду

Лариса Голуб
Аналітики виділили сім категорій товарів, вартість яких може стати рекордною через погодні аномалії
У найближчі 10–20 років кліматична стійкість стане визначальним фактором конкурентоспроможності у плодоовочевому бізнесі

Зміна клімату перестала бути теорією і перетворилася на реальний фактор, що диктує ціни в супермаркетах. Аномальна спека, затяжні посухи та непередбачувані повені нищать врожаї по всьому світу. Аналітики профільного видання EastFruit виділили сім продуктів, вартість яких може різко зрости, інформує «Главком».

За оцінками аналітиків, кліматичні зміни уже сьогодні впливають на врожайність, географію виробництва та інвестиційні рішення. У найближчі 10–20 років саме кліматична стійкість стане визначальним фактором конкурентоспроможності у плодоовочевому бізнесі. Вони підготували перелік культур, які найбільше реагують на кліматичні зміни та можуть суттєво вплинути на світовий ринок.

Томати

Томати залишаються однією з найчутливіших до температури культур. За перевищення позначки 35 °C різко знижується зав’язування плодів, що призводить до прямих втрат урожаю.

Країни Середземномор’я – ключові постачальники переробних томатів – уже стикаються зі зростанням ризиків посухи та обмеженнями використання води. Це стимулює поступове зміщення виробництва до північніших регіонів Європи.

Картопля

Картопля є базовою складовою продовольчої безпеки у світі, проте вона надзвичайно залежить від водних ресурсів і температури ґрунту.

Посушливі роки в Європі вже призводили до скорочення виробництва на мільйони тонн, тоді як у Латинській Америці фермери переносять насадження у високогірні райони через підвищення температур. У довгостроковій перспективі це означає зростання собівартості.

Перець

Овочеві культури відкритого ґрунту безпосередньо залежать від доступності води. Посухи в Північній Америці та Мексиці вже спричиняли перебої з постачанням перцю та зростання цін на перероблену продукцію. В умовах зміни клімату саме водні ресурси стають головним обмеженням для виробництва овочів.

Листові овочі

Стратегічно важливою проблемою є виробництво насіння овочевих культур. Екстремальні погодні явища вже порушують виробництво насіння салатів та інших культур, що може спричинити ланцюгову реакцію на ринку. Це підкреслює необхідність диверсифікації регіонів насінництва.

Ягоди 

Ягідний сектор є одним із найдинамічніших у світі, однак водночас він надзвичайно чутливий до кліматичних стресів. Аномальна спека в Перу – провідному світовому експортері лохини – вже спричиняла різке зниження врожаю та стрибки світових цін. 

Цитрусові 

Цитрусовий сектор стикається з поєднанням кліматичних стресів і хвороб рослин. Скорочення виробництва апельсинів у США та зменшення світових запасів апельсинового соку демонструють системний характер проблеми.

Кісточкові 

Кісточкові культури традиційно вважаються ризикованими через високу чутливість до погодних коливань. Пізні весняні заморозки в Європі регулярно призводять до втрат урожаю на рівні 50–70% в окремих регіонах, що посилює цінову нестабільність і робить інвестиції в системи захисту від заморозків практично неминучими.

«Главком» писав, що на українському ринку овочів борщового набору зафіксовано різке зниження торгової активності. Продажі столового буряку суттєво впали, а фермери дедалі частіше скаржаться на відсутність попиту навіть за умови зниження цін. Щоб активізувати торговельно-закупівельну діяльність, українські фермери змушені знову знижувати ціни на цю продукцію. Напередодні вихідних ці коренеплоди на українському ринку пропонували по 3–8 грн/кг ($0,07–0,18/кг), що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Також український ринок овочів накрила чергова хвиля зниження цін на ріпчасту цибулю. Фермери, які тримали продукцію до березня в надії на високі прибутки, змушені переглядати цінники у бік зменшення. 

Водночас в Україні різко подорожчали тепличні помідори через дефіцит на ринку та скорочення імпорту, зокрема з Туреччини. Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, наприкінці тижня томати продавалися по 120-140 грн за кілограм, що приблизно на 10% дорожче, ніж раніше.

До слова, Великдень 2026 року обіцяє стати одним із найдорожчих за останні роки. Попри сподівання на стабілізацію цін, вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень. Головними драйверами подорожчання стали м'ясна продукція та молочні вироби, ціни на які злетіли через дефіцит сировини та зростання витрат на логістику.

