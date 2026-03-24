В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня

У столиці температура коливатиметься від 12° до 14° тепла

Сьогодні, 24 березня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на південному сході країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні країни 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла, на Закарпатті та Одещині до 19°, в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

У вівторок, 24 березня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла, у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 12-14° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні спостерігатиметься класична березнева погода. Після відносного потепління на початку тижня очікується чергове вторгнення прохолодного повітря, що принесе дощі, а подекуди й мокрий сніг. Температурні показники будуть суттєво різнитися залежно від регіону.