В Україні невеликі дощі: прогноз погоди на 7 квітня 2026

glavcom.ua
В Україні 7 квітня 2026 року вдень до +6-8°

У вівторок, 7 квітня, в Україні очікується вітряна погода, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями.

Вночі на південному сході помірний дощ, на решті території без опадів; вдень в Україні невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями у південно-східній частині, вдень повсюди у західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (на південному сході країни до 9°), в західних, північних, більшості центральних областей на поверхні ґрунту (на Закарпатті і в повітрі) заморозки 0-3°; вдень 4-9° тепла, у південній частині 8-13°.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.

До слова, в Україні напередодні Великодня очікується нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками. 

