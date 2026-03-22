Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прогноз погоди на тиждень 29 – 29 березня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

З 23 по 29 березня в Україні очікується нестабільна погода з температурними гойдалками та опадами

Цього тижня в Україні спостерігатиметься класична березнева погода. Після відносного потепління на початку тижня очікується чергове вторгнення прохолодного повітря, що принесе дощі, а подекуди й мокрий сніг. Температурні показники будуть суттєво різнитися залежно від регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

23 березня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі +4°..+7°, вдень +12°..+15°. Переважно сонячно.
  • на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність, без опадів.
  • на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Хмарно.
  • у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +9°..+11°. Без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 29 – 29 березня 2026 року фото 1

24 березня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Хмарно, невеликий дощ.
  • на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +11°..+14°. Хмарно, місцями дощ.
  • на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +11°..+14°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі +4°..+6°, вдень +11°..+13°. Можливий невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 29 – 29 березня 2026 року фото 2

25 березня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +7°..+10°. Хмарно, дощ.
  • на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +13°..+16°. Хмарно, невеликий дощ.
  • на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Хмарно, дощ із мокрим снігом.
  • на сході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +12°..+15°. Хмарно, дощ.
  • у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +9°..+12°. Хмарно, дощ.
  • у Києві: Температура вночі +3°..+5°, вдень +8°..+10°. Хмарно, дощ.
Прогноз погоди на тиждень 29 – 29 березня 2026 року фото 3

26 березня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +6°..+9°. Хмарно, місцями невеликі опади.
  • на півдні: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +5°..+8°. Хмарно, місцями мокрий сніг.
  • на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +9°..+12°. Хмарно, дощ.
  • у центрі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Хмарно, невеликий дощ.
  • у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +7°..+9°. Хмарно.
Прогноз погоди на тиждень 29 – 29 березня 2026 року фото 4

27 березня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +7°..+10°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі +3°..+6°, вдень +12°..+15°. Переважно сонячно.
  • на заході: Температура вночі -2°..+1°, вдень +8°..+11°. Сонячно.
  • на сході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі 0°..+2°, вдень +8°..+10°. Сонячно.
Прогноз погоди на тиждень 29 – 29 березня 2026 року фото 5

28 березня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +10°..+13°. Переважно сонячно.
  • на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +15°..+18°. Ясно.
  • на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +12°..+15°. Сонячно.
  • на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +11°..+14°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +12°..+15°. Ясно.
  • у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +12°..+14°. Сонячно.

29 березня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +11°..+14°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +16°..+19°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +13°..+16°. Хмарно, ввечері можливий дощ.
  • на сході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +13°..+16°. Переважно сонячно.
  • у центрі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +13°..+16°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі +4°..+6°, вдень +12°..+14°. Хмарно з проясненнями.
Теги: погода прогноз погоди Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua