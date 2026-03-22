Прогноз погоди на тиждень 29 – 29 березня 2026 року
З 23 по 29 березня в Україні очікується нестабільна погода з температурними гойдалками та опадами
Цього тижня в Україні спостерігатиметься класична березнева погода. Після відносного потепління на початку тижня очікується чергове вторгнення прохолодного повітря, що принесе дощі, а подекуди й мокрий сніг. Температурні показники будуть суттєво різнитися залежно від регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
23 березня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями.
- на півдні: Температура вночі +4°..+7°, вдень +12°..+15°. Переважно сонячно.
- на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність, без опадів.
- на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Хмарно.
- у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +9°..+11°. Без істотних опадів.
24 березня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Хмарно, невеликий дощ.
- на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність.
- на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +11°..+14°. Хмарно, місцями дощ.
- на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +11°..+14°. Хмарно з проясненнями.
- у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі +4°..+6°, вдень +11°..+13°. Можливий невеликий дощ.
25 березня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +7°..+10°. Хмарно, дощ.
- на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +13°..+16°. Хмарно, невеликий дощ.
- на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Хмарно, дощ із мокрим снігом.
- на сході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +12°..+15°. Хмарно, дощ.
- у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +9°..+12°. Хмарно, дощ.
- у Києві: Температура вночі +3°..+5°, вдень +8°..+10°. Хмарно, дощ.
26 березня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +6°..+9°. Хмарно, місцями невеликі опади.
- на півдні: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Хмарно з проясненнями.
- на заході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +5°..+8°. Хмарно, місцями мокрий сніг.
- на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +9°..+12°. Хмарно, дощ.
- у центрі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Хмарно, невеликий дощ.
- у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +7°..+9°. Хмарно.
27 березня
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +7°..+10°. Мінлива хмарність.
- на півдні: Температура вночі +3°..+6°, вдень +12°..+15°. Переважно сонячно.
- на заході: Температура вночі -2°..+1°, вдень +8°..+11°. Сонячно.
- на сході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями.
- у центрі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі 0°..+2°, вдень +8°..+10°. Сонячно.
28 березня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +10°..+13°. Переважно сонячно.
- на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +15°..+18°. Ясно.
- на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +12°..+15°. Сонячно.
- на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +11°..+14°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +12°..+15°. Ясно.
- у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +12°..+14°. Сонячно.
29 березня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +11°..+14°. Хмарно з проясненнями.
- на півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +16°..+19°. Мінлива хмарність.
- на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +13°..+16°. Хмарно, ввечері можливий дощ.
- на сході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +13°..+16°. Переважно сонячно.
- у центрі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +13°..+16°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі +4°..+6°, вдень +12°..+14°. Хмарно з проясненнями.
