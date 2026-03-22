Прогноз погоди на тиждень 29 – 29 березня 2026 року

З 23 по 29 березня в Україні очікується нестабільна погода з температурними гойдалками та опадами

Цього тижня в Україні спостерігатиметься класична березнева погода. Після відносного потепління на початку тижня очікується чергове вторгнення прохолодного повітря, що принесе дощі, а подекуди й мокрий сніг. Температурні показники будуть суттєво різнитися залежно від регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

23 березня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями.

на півдні: Температура вночі +4°..+7°, вдень +12°..+15°. Переважно сонячно.

на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність, без опадів.

на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Хмарно.

у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +9°..+11°. Без істотних опадів.

24 березня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Хмарно, невеликий дощ.

на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +11°..+14°. Хмарно, місцями дощ.

на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +11°..+14°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +4°..+6°, вдень +11°..+13°. Можливий невеликий дощ.

25 березня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +7°..+10°. Хмарно, дощ.

на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +13°..+16°. Хмарно, невеликий дощ.

на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Хмарно, дощ із мокрим снігом.

на сході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +12°..+15°. Хмарно, дощ.

у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +9°..+12°. Хмарно, дощ.

у Києві: Температура вночі +3°..+5°, вдень +8°..+10°. Хмарно, дощ.

26 березня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +6°..+9°. Хмарно, місцями невеликі опади.

на півдні: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Хмарно з проясненнями.

на заході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +5°..+8°. Хмарно, місцями мокрий сніг.

на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +9°..+12°. Хмарно, дощ.

у центрі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Хмарно, невеликий дощ.

у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +7°..+9°. Хмарно.

27 березня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +7°..+10°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +3°..+6°, вдень +12°..+15°. Переважно сонячно.

на заході: Температура вночі -2°..+1°, вдень +8°..+11°. Сонячно.

на сході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі 0°..+2°, вдень +8°..+10°. Сонячно.

28 березня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +10°..+13°. Переважно сонячно.

на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +15°..+18°. Ясно.

на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +12°..+15°. Сонячно.

на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +11°..+14°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +12°..+15°. Ясно.

у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +12°..+14°. Сонячно.

29 березня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: