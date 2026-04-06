Арктичний Rapunzel та шторм: Україну накриє різке похолодання

Максим Бурич
Весняна погода в Україні часто характеризується різкими коливаннями температури
фото з відкритих джерел

Весняне тепло бере паузу: синоптики попереджають про зміну повітряних мас та вторгнення холодного атмосферного фронту

Вже відзавтра, 7 квітня, температура повітря стрімко знизиться, а комфортні +20°C зміняться на дощі, штормовий вітер і навіть мокрий сніг. Синоптики Наталка Діденко та Віталій Постригань закликають метеопатів та водіїв бути особливо пильними протягом найближчого тижня, пише «Главком».

Циклон Rapunzel: від тепла до мокрого снігу

Зараз Україну перетинає активний холодний фронт «пірнаючого» циклону Rapunzel, який рухається з Балтики.

Читайте також: 👉 Великодній кошик 2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше

Якщо ще сьогодні опівдні метеостанції фіксували до +18..+20°C, то вже у другій половині дня температура почне стрімко падати.

Прогноз на 7 квітня: Більшість областей опиниться в тилу фронту. Денна температура становитиме лише +6..+9°C. На півдні та сході ще затримається тепло до +13°C, але 8 квітня похолодання дістанеться і туди.

Очікуються періодичні дощі, а в період 8–9 квітня існує висока ймовірність мокрого снігу.

Штормове попередження та заморозки

Найбільш неприємним компонентом погоди стане сильний північно-західний вітер. Завтра можливі штормові пориви до 15–20 м/с.

Читайте також: 👉 Натхнення на Великдень: п’ять найпопулярніших рецептів пасок

«Кокетувати у легких курточках і без шапок не варто – одягніться тепліше, щось із каптуром і шапку хоча б у сумку», – радить Наталка Діденко.

У нічні години на заході, півночі та в центрі можливі заморозки на ґрунті 0..-3°C.

Пік вихолоджування припаде на 10–11 квітня, коли скандинавський антициклон принесе нічні заморозки у повітрі до -5°C. Це створює серйозну загрозу для ранніх сортів абрикос, що вже почали цвісти.

Нагадаємо, в Україні напередодні Великодня очікується нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками. Про це у коментарі «Главкому» розповів заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Іван Семиліт.

Як зазначає синоптик, 6-7 квітня погодні умови перед святом будуть нестійкими та змінними. У центральних та південних областях у нічні та ранкові години очікуються тумани через високу вологість і слабкий вітер.

Читайте також:

Читайте також

Суші-паска в розрізі
У Черкасах ресторан створив до Великодня суші-паски: реакція мережі
15 березня, 19:15
Пасажирам варто пам'ятати, що станції зачиняються на вхід у різний час (переважно о 22:00–23:00)
Великдень у Києві: як працюватиме метро та транспорт на свята
17 березня, 18:29
Аналітики виділили сім категорій товарів, вартість яких може стати рекордною через погодні аномалії
Сім популярних овочів та фруктів, які стануть розкішшю через аномальну погоду
26 березня, 14:43
Великодні паски у мережі «Сільпо»
Великдень 2026: у супермаркетах Києва з’явилися перші паски (ціни та фото)
31 березня, 17:47
Росіям радять не їсти більше 100-150 грн паски на день
100 грам на добу. Російські науковці встановили громадянам норму поїдання пасок
1 квiтня, 16:56
В Україні місцями дощитиме: погода на 2 квітня 2026
В Україні місцями дощитиме: погода на 2 квітня 2026
2 квiтня, 05:59
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях
Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки у низці областей
2 квiтня, 07:38
На виставці Рудницької представлено роботи з багаторічного циклу «Сад Чеснот» або «Дерево-писанка»
У Києві відкрилася виставка Анжеліки Рудницької «Великодній Сад»
2 квiтня, 19:04
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 квітня 2026
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 квітня 2026
3 квiтня, 05:59

Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
