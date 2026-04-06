Арктичний Rapunzel та шторм: Україну накриє різке похолодання

Весняне тепло бере паузу: синоптики попереджають про зміну повітряних мас та вторгнення холодного атмосферного фронту

Вже відзавтра, 7 квітня, температура повітря стрімко знизиться, а комфортні +20°C зміняться на дощі, штормовий вітер і навіть мокрий сніг. Синоптики Наталка Діденко та Віталій Постригань закликають метеопатів та водіїв бути особливо пильними протягом найближчого тижня, пише «Главком».

Циклон Rapunzel: від тепла до мокрого снігу

Зараз Україну перетинає активний холодний фронт «пірнаючого» циклону Rapunzel, який рухається з Балтики.

Якщо ще сьогодні опівдні метеостанції фіксували до +18..+20°C, то вже у другій половині дня температура почне стрімко падати.

Прогноз на 7 квітня: Більшість областей опиниться в тилу фронту. Денна температура становитиме лише +6..+9°C. На півдні та сході ще затримається тепло до +13°C, але 8 квітня похолодання дістанеться і туди.

Очікуються періодичні дощі, а в період 8–9 квітня існує висока ймовірність мокрого снігу.

Штормове попередження та заморозки

Найбільш неприємним компонентом погоди стане сильний північно-західний вітер. Завтра можливі штормові пориви до 15–20 м/с.

«Кокетувати у легких курточках і без шапок не варто – одягніться тепліше, щось із каптуром і шапку хоча б у сумку», – радить Наталка Діденко.

У нічні години на заході, півночі та в центрі можливі заморозки на ґрунті 0..-3°C.

Пік вихолоджування припаде на 10–11 квітня, коли скандинавський антициклон принесе нічні заморозки у повітрі до -5°C. Це створює серйозну загрозу для ранніх сортів абрикос, що вже почали цвісти.

Нагадаємо, в Україні напередодні Великодня очікується нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками. Про це у коментарі «Главкому» розповів заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Іван Семиліт.

Як зазначає синоптик, 6-7 квітня погодні умови перед святом будуть нестійкими та змінними. У центральних та південних областях у нічні та ранкові години очікуються тумани через високу вологість і слабкий вітер.