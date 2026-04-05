Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію

glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Причиною падіння дерева в поліції вважають сильний вітер, однак розслідування точних причин триває
фото: ndr.de

На групу людей, які шукали великодні яйця, впало дерево

У Німеччині під час популярної гри, коли люди розшукують заховані великодня яйця, на групу людей упало дерево. У результаті є загиблі й постраждалі. Про це пише «Главком» із посиланням на NDR.

Інцидент стався в районі міста Фленсбург уранці 5 квітня, коли християни західного обряду відзначають Великдень.

Приблизно 50 місцевих жителів прийшли до лісу для пошуку великодніх яєць. Якоїсь миті на деяких із них впало 30-метрове дерево.

Як наслідок, під деревом опинились четверо людей. Двоє з них – 16-річна дівчина та 21-річна жінка – померли на місці. Десятимісячну дитину, яка також опинилась під деревом, спершу доправили до лікарні, але згодом вона померла. Ще одну 18-річну дівчину шпиталізували у важкому стані. Кілька інших людей зазнали незначних травм.

Причиною падіння дерева в поліції вважають сильний вітер, однак розслідування точних причин триває. Зокрема, наразі невідомо, чи дерево вже було гнилим і чи були в лісовій зоні попереджувальні знаки.

Нагадаємо, у столиці Польщі сталася моторошна трагедія, яка забрала життя українських громадян. У суботу, 21 березня, під час виконання ремонтних робіт у варшавській дільниці Урсинув спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули четверо робітників.

Також у Казахстані під час вибуху кафе в Щучинську загинули семеро людей, у тому числі неповнолітня дівчина. 

Теги: Німеччина розслідування Великдень 2026 жінка вітер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua