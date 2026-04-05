У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію

На групу людей, які шукали великодні яйця, впало дерево

У Німеччині під час популярної гри, коли люди розшукують заховані великодня яйця, на групу людей упало дерево. У результаті є загиблі й постраждалі. Про це пише «Главком» із посиланням на NDR.

Інцидент стався в районі міста Фленсбург уранці 5 квітня, коли християни західного обряду відзначають Великдень.

Приблизно 50 місцевих жителів прийшли до лісу для пошуку великодніх яєць. Якоїсь миті на деяких із них впало 30-метрове дерево.

Як наслідок, під деревом опинились четверо людей. Двоє з них – 16-річна дівчина та 21-річна жінка – померли на місці. Десятимісячну дитину, яка також опинилась під деревом, спершу доправили до лікарні, але згодом вона померла. Ще одну 18-річну дівчину шпиталізували у важкому стані. Кілька інших людей зазнали незначних травм.

Причиною падіння дерева в поліції вважають сильний вітер, однак розслідування точних причин триває. Зокрема, наразі невідомо, чи дерево вже було гнилим і чи були в лісовій зоні попереджувальні знаки.

