В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026

У столиці температура коливатиметься від 15° до 17° тепла

Сьогодні, 4 квітня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На півдні, сході країни та Дніпропетровщині місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вночі та вранці у північно-східній частині подекуди туман. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°, в західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

Прогноз погоди на 4 квітня Укргідрометцентр

У суботу, 4 квітня, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°, у столиці вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.

Як відомо, цього тижня в Україні перший місяць весни передасть естафету квітню. Початок тижня буде прохолодним та вологим через дію атмосферних фронтів, проте вже з середи очікується поступове потепління. Погода буде мінливою: від нічних заморозків на заході до майже травневого тепла на півдні наприкінці тижня.