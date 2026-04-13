Чи накриє Україну пил із Сахари? Прогноз синоптиків

glavcom.ua
Наталія Порощук
Над Середземним морем спостерігається перенесення незначної кількості пилу у напрямку півдня Італії
фото: epositphotos (ілюстративне)

«Можливі концентрації будуть низькими та не матимуть відчутного впливу на якість повітря»

Упродовж найближчих кількох діб повітряні потоки над Україною не сприятимуть надходженню пилу із Сахари на територію країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«Останнім часом з’являється багато запитань щодо можливого надходження пилу з Сахари. За супутниковими даними Eumetsat, наразі у повітряному просторі над Середземним морем дійсно спостерігається перенесення незначної кількості пилу у напрямку півдня Італії», – йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, у найближчі дві доби над Україною переважатимуть північно-західні повітряні потоки, які не сприятимуть поширенню пилу на територію України.

«16 квітня очікується зміна руху повітряних мас на західний. Це може створити передумови для надходження повітряної маси з незначним вмістом пилу на крайній захід України. Разом із тим, можливі концентрації будуть низькими та не матимуть відчутного впливу на якість повітря», – додає Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні 14 квітня. Уночі, крім Закарпаття та східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

До слова, цьогорічне 12 квітня стало найхолоднішим за останні чотири десятиліття – стовпчики термометрів опустилися до позначок, яких Львів не бачив з часів середини 80-х. 

