Чи накриє Україну пил із Сахари? Прогноз синоптиків

Упродовж найближчих кількох діб повітряні потоки над Україною не сприятимуть надходженню пилу із Сахари на територію країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«Останнім часом з’являється багато запитань щодо можливого надходження пилу з Сахари. За супутниковими даними Eumetsat, наразі у повітряному просторі над Середземним морем дійсно спостерігається перенесення незначної кількості пилу у напрямку півдня Італії», – йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, у найближчі дві доби над Україною переважатимуть північно-західні повітряні потоки, які не сприятимуть поширенню пилу на територію України.

«16 квітня очікується зміна руху повітряних мас на західний. Це може створити передумови для надходження повітряної маси з незначним вмістом пилу на крайній захід України. Разом із тим, можливі концентрації будуть низькими та не матимуть відчутного впливу на якість повітря», – додає Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні 14 квітня. Уночі, крім Закарпаття та східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

До слова, цьогорічне 12 квітня стало найхолоднішим за останні чотири десятиліття – стовпчики термометрів опустилися до позначок, яких Львів не бачив з часів середини 80-х.