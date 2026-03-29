Якою погодою закінчиться березень – прогноз синоптиків

В Україні збережеться комфортна весняна температура до +18°, однак місцями пройдуть дощі, а на початку квітня очікується зниження температури

В Україні завершальні дні березня пройдуть із помірно теплою весняною погодою, місцями з дощами та подальшим похолоданням на початку квітня. Про це повідомляють синоптики Наталка Діденко та Віталій Постригань, пише «Главком».

За словами Діденко, 28-29 березня в більшості регіонів України буде комфортна температура повітря – вдень +12…+18 градусів. Водночас холодніше очікується на північному сході: у Сумській, Чернігівській, Харківській областях та на сході Київщини – лише +8…+11 градусів.

У неділю, 29 березня, свіжіше стане і в західних та північних областях – до +9…+12 градусів.

Опади будуть локальними. Дощі найбільш ймовірні у західних регіонах та на півдні Одеської області, місцями можуть зачепити Житомирщину та Київщину, а в неділю – Луганщину.

Водночас більша частина території країни залишиться без істотних опадів. Вітер очікується східний та північно-східний, помірний, подекуди поривчастий.

У Києві протягом вихідних істотних опадів не прогнозують: 28 березня вдень очікується +12…+14 градусів, 29 березня – +10…+12 градусів із більшою хмарністю.

Водночас, як зазначає Постригань, загалом період 27-29 березня характеризується аномально високою температурою для цього часу року. Середньодобові показники становлять близько +10…+11 градусів, що на 6-7 градусів вище кліматичної норми.

Однак уже на початку нового тижня, 30-31 березня, погодні умови зміняться. Синоптики прогнозують нестійку вологу погоду та поступове зниження температури: вночі до +2…+7 градусів, удень – до +6…+11 градусів. Аномальне тепло почне відступати, і країна повернеться до більш типової для початку квітня погоди.

До слова, прогноз магнітних бур на наступні два дні базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У неділю, 29 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям. У понеділок, 30 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.