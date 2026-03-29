Якою погодою закінчиться березень – прогноз синоптиків

Іванна Гончар
Уже на початку нового тижня, 30-31 березня, погодні умови зміняться
В Україні збережеться комфортна весняна температура до +18°, однак місцями пройдуть дощі, а на початку квітня очікується зниження температури

В Україні завершальні дні березня пройдуть із помірно теплою весняною погодою, місцями з дощами та подальшим похолоданням на початку квітня. Про це повідомляють синоптики Наталка Діденко та Віталій Постригань, пише «Главком».

За словами Діденко, 28-29 березня в більшості регіонів України буде комфортна температура повітря – вдень +12…+18 градусів. Водночас холодніше очікується на північному сході: у Сумській, Чернігівській, Харківській областях та на сході Київщини – лише +8…+11 градусів.

У неділю, 29 березня, свіжіше стане і в західних та північних областях – до +9…+12 градусів.

Опади будуть локальними. Дощі найбільш ймовірні у західних регіонах та на півдні Одеської області, місцями можуть зачепити Житомирщину та Київщину, а в неділю – Луганщину.

Водночас більша частина території країни залишиться без істотних опадів. Вітер очікується східний та північно-східний, помірний, подекуди поривчастий.

У Києві протягом вихідних істотних опадів не прогнозують: 28 березня вдень очікується +12…+14 градусів, 29 березня – +10…+12 градусів із більшою хмарністю.

Водночас, як зазначає Постригань, загалом період 27-29 березня характеризується аномально високою температурою для цього часу року. Середньодобові показники становлять близько +10…+11 градусів, що на 6-7 градусів вище кліматичної норми. 

Однак уже на початку нового тижня, 30-31 березня, погодні умови зміняться. Синоптики прогнозують нестійку вологу погоду та поступове зниження температури: вночі до +2…+7 градусів, удень – до +6…+11 градусів. Аномальне тепло почне відступати, і країна повернеться до більш типової для початку квітня погоди.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. 

У неділю, 29 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям. У понеділок, 30 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Читайте також:

Читайте також

Через тропічний циклон Narelle в Австралії небо набуло моторошного криваво-червоного кольору
«Криваве» небо над Австралією: циклон Narelle спричинив апокаліптичне видовище (фото)
Вчора, 14:46
Прогноз погоди на 28 березня
В Україні потепліє до +18°: прогноз погоди на 28 березня 2026
Вчора, 06:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
18 березня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 березня
В Україні без опадів: погода на 16 березня
16 березня, 05:59
Прогноз погоди на 15 березня
В Україні хмарно та вітряно: прогноз погоди на 15 березня 2026
15 березня, 06:00
У Києві без опадів
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
8 березня, 05:59
Прогноз погоди на 6 березня
Невеликий дощ на сході та до +11° на півдні: прогноз погоди на 6 березня 2026
6 березня, 06:05
На Закарпатській області оголошено червоний рівень небезпеки
На Закарпатській області оголошено червоний рівень небезпеки
5 березня, 08:48
У Києві без опадів
В Україні без опадів: погода на 2 березня
2 березня, 05:59

Якою погодою закінчиться березень – прогноз синоптиків
Якою погодою закінчиться березень – прогноз синоптиків
Теракти в Україні: СБУ розкрила схеми вербування та способи протидії – аналіз DW
Теракти в Україні: СБУ розкрила схеми вербування та способи протидії – аналіз DW
Україна перейшла на літній час
Україна перейшла на літній час
29 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Як будуть вимикати світло 29 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 29 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Яке релігійне свято відзначається 29 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 березня 2026: традиції та молитва

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

