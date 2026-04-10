В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026

У столиці температура коливатиметься від 4° до 6° тепла

Сьогодні, 10 квітня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Територія України продовжуватиме перебувати під впливом циклону та холодної вологої повітряної маси на висотах. Вночі місцями, на північному сході повсюди, вдень в Україні, крім західних областей, невеликий дощ та мокрий сніг, в Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вітер буде переважно північно-західний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. Щодо температурного режиму протягом доби, вночі заморозки 0-3°, вдень +3..+8°, на півдні, сході країни та Закарпатті до 11° тепла. В Карпатах температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

Прогноз погоди на 10 квітня Укргідрометцентр

У п'ятницю, 10 квітня, у Києві хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг (вночі місцями). Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 3-8° тепла, у столиці вночі заморозки 0-2°, температура вдень 4-6° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна атмосфера. Після прохолодного початку тижня очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів. Опади будуть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у західних та північних областях.