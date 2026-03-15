В Україні хмарно та вітряно: прогноз погоди на 15 березня 2026

Синоптики прогнозують теплу погоду під впливом поля високого атмосферного тиску

У неділю, 15 березня, в Україні без опадів та малохмарно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на південному сході країни, вночі і в західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 8-13° тепла.

15 березня на південному сході країни, вночі і в західних областях пориви 15-20 м/с. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

У Київській області та столиці невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8 13° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.

