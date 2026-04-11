В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026

У столиці температура коливатиметься від 5° до 7° тепла

Сьогодні, 11 квітня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на півночі, північному сході країни та Черкащині, вдень в Україні, крім південного заходу, місцями невеликий дощ (вночі з мокрим снігом). Вночі та вранці в південно-східній частині, Чернігівській та Сумській областях місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях і у повітрі заморозки 0-3°), вдень 4-9° тепла, на півдні та південному сході країни до 13°.

Прогноз погоди на 11 квітня Укргідрометцентр

У суботу, 11 квітня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 4-9° тепла, у столиці вночі заморозки 0-2°, температура вдень 5-7° тепла.

Синоптики попереджають про стихійні метеорологічні явища по території Київщини та Києва. Вночі 11 квітня заморозки в повітрі 0-3°. ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна атмосфера. Після прохолодного початку тижня очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів. Опади будуть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у західних та північних областях.