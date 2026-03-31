В Україні дощитиме: прогноз погоди на 31 березня 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 31 березня 2026
Прогноз погоди на 31 березня
В Україні 31 березня вдень до +11-16°

У вівторок, 31 березня, в Україні очікується прохолодно та місцями опади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно. Помірний, вночі на Лівобережжі місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний (на заході країни північно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла; вдень 11-16°, на північному сході країни до 19°, в західних областях 5-10° тепла. В Карпатах дощ та мокрий сніг; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 31 березня 2026 фото 1

У Київській області та столиці хмарно. Часом дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

У віторок, 31 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 31 березня 2026
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 31 березня 2026
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«А ви так вмієте?». Мадяр відреагував на заяву глави Rheinmetall про українські дрони
«А ви так вмієте?». Мадяр відреагував на заяву глави Rheinmetall про українські дрони
Яке релігійне свято відзначається 31 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 31 березня 2026: традиції та молитва
Близький до Філарета архієпископ назвав нового «патріарха» Никодима узурпатором
Близький до Філарета архієпископ назвав нового «патріарха» Никодима узурпатором
ДТЕК створив інклюзивні робочі місця для ветеранів з інвалідністю вже на 24 підприємствах
ДТЕК створив інклюзивні робочі місця для ветеранів з інвалідністю вже на 24 підприємствах

