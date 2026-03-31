В Україні дощитиме: прогноз погоди на 31 березня 2026

В Україні 31 березня вдень до +11-16°

У вівторок, 31 березня, в Україні очікується прохолодно та місцями опади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно. Помірний, вночі на Лівобережжі місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний (на заході країни північно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла; вдень 11-16°, на північному сході країни до 19°, в західних областях 5-10° тепла. В Карпатах дощ та мокрий сніг; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

У Київській області та столиці хмарно. Часом дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

У віторок, 31 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.