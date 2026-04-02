Острів Крит накрила потужна хвиля пилу (фото)

Видимість різко впала, авіарейси зривалися, влада оголосила підвищену готовність

Грецький острів Крит опинився в епіцентрі масштабної хвилі африканського пилу, яка суттєво погіршила якість повітря та ускладнила роботу транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Naftemporiki.

Пилова буря супроводжувалася сильним штормовим вітром, що призвело до різкого погіршення видимості. В аеропорту Іракліона вона знизилася приблизно до 1000 метрів, через що виникли проблеми з авіасполученням.

Щонайменше три міжнародні рейси не змогли здійснити посадку та були перенаправлені до інших міст, зокрема Афін, Корфу та Ханьї.

На тлі погіршення ситуації влада Криту оголосила стан підвищеної готовності. За прогнозами, пік концентрації пилу очікувався вдень 2 квітня. Жителів острова закликали обмежити пересування, а водіїв – бути особливо обережними через складні погодні умови.

Окремі рекомендації надали для людей із груп ризику. Зокрема, людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і літнім особам порадили залишатися вдома, уникати фізичних навантажень та тримати вікна зачиненими.

Також у разі появи симптомів подразнення очей або кашлю рекомендується використовувати захисні маски. Окрім пилу, південно-східна частина острова потерпає від штормової погоди, що додатково ускладнює ситуацію. Очікується, що природне явище почне відступати у п’ятницю, 3 квітня. Служби цивільного захисту продовжують моніторинг ситуації.

