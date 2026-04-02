Острів Крит накрила потужна хвиля пилу (фото)

Єгор Голівець
Африканський пил періодично досягає півдня Європи через атмосферні потоки
Видимість різко впала, авіарейси зривалися, влада оголосила підвищену готовність

Грецький острів Крит опинився в епіцентрі масштабної хвилі африканського пилу, яка суттєво погіршила якість повітря та ускладнила роботу транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Naftemporiki.

Пилова буря супроводжувалася сильним штормовим вітром, що призвело до різкого погіршення видимості. В аеропорту Іракліона вона знизилася приблизно до 1000 метрів, через що виникли проблеми з авіасполученням.

Щонайменше три міжнародні рейси не змогли здійснити посадку та були перенаправлені до інших міст, зокрема Афін, Корфу та Ханьї.

На тлі погіршення ситуації влада Криту оголосила стан підвищеної готовності. За прогнозами, пік концентрації пилу очікувався вдень 2 квітня. Жителів острова закликали обмежити пересування, а водіїв – бути особливо обережними через складні погодні умови.

Окремі рекомендації надали для людей із груп ризику. Зокрема, людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і літнім особам порадили залишатися вдома, уникати фізичних навантажень та тримати вікна зачиненими.

Також у разі появи симптомів подразнення очей або кашлю рекомендується використовувати захисні маски. Окрім пилу, південно-східна частина острова потерпає від штормової погоди, що додатково ускладнює ситуацію. Очікується, що природне явище почне відступати у п’ятницю, 3 квітня. Служби цивільного захисту продовжують моніторинг ситуації.

Раніше жителі Західної Австралії стали свідками рідкісного та водночас моторошного явища: небо над регіоном забарвилося у глибокий криваво-червоний колір. Причиною став тропічний циклон «Нарелл», який приніс із собою не лише руйнівні вітри, а й тонни піднятого у повітря червоного пилу. Стихія перетнула узбережжя 27 березня 2026 року, спричинивши масштабні руйнування та паніку серед населення через незвичний візуальний ефект.

Читайте також:

Читайте також

Розвідка Греції затримала громадянина Грузії за шпигунство
Греція викрила шпигуна біля військової бази США
3 березня, 08:27
П’ять країн ЄС б’ють на сполох через некерований російський танкер у Середземному морі
П’ять країн ЄС б’ють на сполох через некерований російський танкер у Середземному морі
19 березня, 05:32
Через тропічний циклон Narelle в Австралії небо набуло моторошного криваво-червоного кольору
«Криваве» небо над Австралією: циклон Narelle спричинив апокаліптичне видовище (фото)
28 березня, 14:46

Соціум

У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
